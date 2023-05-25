https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1873993601.html
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 25.05.2023
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Украинская армия проводит ротацию на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:15
2023-05-25T08:15
2023-05-25T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинская армия проводит ротацию на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в районе населенного пункта Ямполь разведка фиксирует ротационные мероприятия украинской армии. "Ротация идет мелкими партиями по 5-7 человек. Для перевозки личного состава используются в основном гражданские автомобили", - добавил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230524/vsu-1873770900.html
https://ria.ru/20230523/drg-1873535782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Марочко: в районе населенного пункта Ямполь зафиксировали ротационные мероприятия ВСУ