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Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1873993601.html
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 25.05.2023
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Украинская армия проводит ротацию на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:15
2023-05-25T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинская армия проводит ротацию на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в районе населенного пункта Ямполь разведка фиксирует ротационные мероприятия украинской армии. "Ротация идет мелкими партиями по 5-7 человек. Для перевозки личного состава используются в основном гражданские автомобили", - добавил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230524/vsu-1873770900.html
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киев
донбасс
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в мире, киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев проводит ротацию на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Марочко: в районе населенного пункта Ямполь зафиксировали ротационные мероприятия ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинская армия проводит ротацию на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия", - сообщил Марочко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР
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Он уточнил, что в районе населенного пункта Ямполь разведка фиксирует ротационные мероприятия украинской армии.
"Ротация идет мелкими партиями по 5-7 человек. Для перевозки личного состава используются в основном гражданские автомобили", - добавил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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