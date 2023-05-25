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В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
12:37 25.05.2023 (обновлено: 14:38 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/sorevnovaniya-1874052382.html
В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту
В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту - РИА Новости, 25.05.2023
В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту
В Приозерске стартовал первый чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту. Одиннадцать аэростатов поборются за первый Кубок губернатора... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:37
2023-05-25T14:38
фото
туризм
впечатления - туризм
выборг
ленинградская область
приозерский район
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Приозерске стартовал первый чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту. Одиннадцать аэростатов поборются за первый Кубок губернатора. Яркие кадры с открытия и подробности программы — в фотоленте РИА Новости.
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В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Приозерске стартовал первый чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту. Одиннадцать аэростатов поборются за первый Кубок губернатора. Яркие кадры с открытия и подробности программы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Это первые воздухоплавательные соревнования на севере региона. В них примут участие спортсмены из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. Красочные полеты планируются дважды в день в Приозерском районе.

"В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована Федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона. Уверен, что это нам по силам", — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Девушки на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Это первые воздухоплавательные соревнования на севере региона. В них примут участие спортсмены из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. Красочные полеты планируются дважды в день в Приозерском районе.

"В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована Федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона. Уверен, что это нам по силам", — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 6
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Соревнования пройдут по 29 мая на двух площадках: состязания аэростатов примет Приозерский район, а торжественное закрытие чемпионата пройдет в Выборге.

Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Соревнования пройдут по 29 мая на двух площадках: состязания аэростатов примет Приозерский район, а торжественное закрытие чемпионата пройдет в Выборге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 6
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Несмотря на то что сами состязания в целях безопасности будут проводиться без зрителей, все желающие смогут побывать на открытии чемпионата. Организаторы обещают построить полеты так, чтобы люди видели аэростаты в небе, не приезжая в зону стартов. Но предупреждают, что из-за погодных условий это будет только утреннее и вечернее время: для наполнения и безопасной посадки воздушного шара необходимо, чтобы ветер был не более семи метров в секунду.

Участники 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Несмотря на то что сами состязания в целях безопасности будут проводиться без зрителей, все желающие смогут побывать на открытии чемпионата. Организаторы обещают построить полеты так, чтобы люди видели аэростаты в небе, не приезжая в зону стартов. Но предупреждают, что из-за погодных условий это будет только утреннее и вечернее время: для наполнения и безопасной посадки воздушного шара необходимо, чтобы ветер был не более семи метров в секунду.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 6
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Торжественное открытие соревнований провели 24 мая на старом аэродроме в Приозерске. Рекордсмен мира Иван Меняйло выступит в качестве главного судьи. По итогам чемпионата сборная Ленинградской области в будущем году представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту.

Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Торжественное открытие соревнований провели 24 мая на старом аэродроме в Приозерске. Рекордсмен мира Иван Меняйло выступит в качестве главного судьи. По итогам чемпионата сборная Ленинградской области в будущем году представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 6
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Каждое задание имеет официальное обозначение в виде аббревиатур и порой очень необычное "второе имя". Например, "Вальс сомнений" (аббревиатура HWZ): пилоты должны пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к одной из нескольких установленных целей. Или "Заяц и собаки" (HNH): пилоты должны следовать за аэростатом ("зайцем") и пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к мишени, которую размещает "заяц".

Девушка на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Каждое задание имеет официальное обозначение в виде аббревиатур и порой очень необычное "второе имя". Например, "Вальс сомнений" (аббревиатура HWZ): пилоты должны пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к одной из нескольких установленных целей. Или "Заяц и собаки" (HNH): пилоты должны следовать за аэростатом ("зайцем") и пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к мишени, которую размещает "заяц".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 6
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Соревновательные полеты запустят с 25 по 27 мая, а спортивные — 28 мая. В этот же день подведут итоги Кубка в центре соревнований "Шишка на Лампушке". Торжественная церемония награждения состоится в Выборге, на нее могут прийти все желающие. Также всех зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов на территории Анненских укреплений.

Люди на открытии 1-го Кубка губернатора Ленинградской области и Чемпионата по воздухоплавательному спорту на воздушных шарах

Соревновательные полеты запустят с 25 по 27 мая, а спортивные — 28 мая. В этот же день подведут итоги Кубка в центре соревнований "Шишка на Лампушке". Торжественная церемония награждения состоится в Выборге, на нее могут прийти все желающие. Также всех зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов на территории Анненских укреплений.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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