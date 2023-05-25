В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту

Это первые воздухоплавательные соревнования на севере региона. В них примут участие спортсмены из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. Красочные полеты планируются дважды в день в Приозерском районе.
"В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована Федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона. Уверен, что это нам по силам", — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Это первые воздухоплавательные соревнования на севере региона. В них примут участие спортсмены из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. Красочные полеты планируются дважды в день в Приозерском районе.
"В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована Федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона. Уверен, что это нам по силам", — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Соревнования пройдут по 29 мая на двух площадках: состязания аэростатов примет Приозерский район, а торжественное закрытие чемпионата пройдет в Выборге.
Соревнования пройдут по 29 мая на двух площадках: состязания аэростатов примет Приозерский район, а торжественное закрытие чемпионата пройдет в Выборге.
Несмотря на то что сами состязания в целях безопасности будут проводиться без зрителей, все желающие смогут побывать на открытии чемпионата. Организаторы обещают построить полеты так, чтобы люди видели аэростаты в небе, не приезжая в зону стартов. Но предупреждают, что из-за погодных условий это будет только утреннее и вечернее время: для наполнения и безопасной посадки воздушного шара необходимо, чтобы ветер был не более семи метров в секунду.
Несмотря на то что сами состязания в целях безопасности будут проводиться без зрителей, все желающие смогут побывать на открытии чемпионата. Организаторы обещают построить полеты так, чтобы люди видели аэростаты в небе, не приезжая в зону стартов. Но предупреждают, что из-за погодных условий это будет только утреннее и вечернее время: для наполнения и безопасной посадки воздушного шара необходимо, чтобы ветер был не более семи метров в секунду.
Торжественное открытие соревнований провели 24 мая на старом аэродроме в Приозерске. Рекордсмен мира Иван Меняйло выступит в качестве главного судьи. По итогам чемпионата сборная Ленинградской области в будущем году представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту.
Торжественное открытие соревнований провели 24 мая на старом аэродроме в Приозерске. Рекордсмен мира Иван Меняйло выступит в качестве главного судьи. По итогам чемпионата сборная Ленинградской области в будущем году представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту.
Каждое задание имеет официальное обозначение в виде аббревиатур и порой очень необычное "второе имя". Например, "Вальс сомнений" (аббревиатура HWZ): пилоты должны пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к одной из нескольких установленных целей. Или "Заяц и собаки" (HNH): пилоты должны следовать за аэростатом ("зайцем") и пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к мишени, которую размещает "заяц".
Каждое задание имеет официальное обозначение в виде аббревиатур и порой очень необычное "второе имя". Например, "Вальс сомнений" (аббревиатура HWZ): пилоты должны пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к одной из нескольких установленных целей. Или "Заяц и собаки" (HNH): пилоты должны следовать за аэростатом ("зайцем") и пытаться сбросить маркер или достигнуть зачетной точки как можно ближе к мишени, которую размещает "заяц".
Соревновательные полеты запустят с 25 по 27 мая, а спортивные — 28 мая. В этот же день подведут итоги Кубка в центре соревнований "Шишка на Лампушке". Торжественная церемония награждения состоится в Выборге, на нее могут прийти все желающие. Также всех зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов на территории Анненских укреплений.
Соревновательные полеты запустят с 25 по 27 мая, а спортивные — 28 мая. В этот же день подведут итоги Кубка в центре соревнований "Шишка на Лампушке". Торжественная церемония награждения состоится в Выборге, на нее могут прийти все желающие. Также всех зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов на территории Анненских укреплений.