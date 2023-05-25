В облаках. В Ленобласти стартовал чемпионат по воздухоплавательному спорту

Это первые воздухоплавательные соревнования на севере региона. В них примут участие спортсмены из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. Красочные полеты планируются дважды в день в Приозерском районе.

"В прошлом году в Ленинградской области была зарегистрирована Федерация воздухоплавательного спорта, и сегодня нам важно дать стимул к развитию этого вида спорта на территории региона. Уверен, что это нам по силам", — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.