Рейтинг@Mail.ru
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 25.05.2023 (обновлено: 11:15 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом - РИА Новости, 25.05.2023
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом
Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:35
2023-05-25T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
тверская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874032392_0:21:1868:1072_1920x0_80_0_0_35747f30ec86d2caa78267180ef64e3c.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами, следует из опубликованного видео ФСБ России. В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии. На кадрах - кадры установленной на линии электропередачи взрывчатки, обрушенные опоры ЛЭП, задержание подозреваемых, их показания, а также обнаружение их схрона с взрывчаткой и деталями для изготовления взрывных устройств. "В октябре 2022 года был завербован Горбатюком Виталием, работником службы внешней разведки (Украины – ред.). В наши задачи входило подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации", - рассказал Усатенко. "В районе Лихославля (Тверская область – ред.) заминировали 7 опор за один вечер. На второй вечер, день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли", - рассказал в свою очередь Майструк. Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор (Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт). Калининская АЭС расположена вблизи города Удомля (Тверская область). На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.
https://ria.ru/20230525/vzryvchatka-1873997678.html
ленинградская область
тверская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874032392_158:0:1614:1092_1920x0_80_0_0_422dea4a65ccaa3992fef6028ae00da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, тверская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинградская область, Тверская область, Украина
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом

Украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом, готовясь к теракту на АЭС

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ участников диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины
Задержание сотрудниками ФСБ РФ участников диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами, следует из опубликованного видео ФСБ России.
В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии.
На кадрах - кадры установленной на линии электропередачи взрывчатки, обрушенные опоры ЛЭП, задержание подозреваемых, их показания, а также обнаружение их схрона с взрывчаткой и деталями для изготовления взрывных устройств.
"В октябре 2022 года был завербован Горбатюком Виталием, работником службы внешней разведки (Украины – ред.). В наши задачи входило подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации", - рассказал Усатенко.
"В районе Лихославля (Тверская область – ред.) заминировали 7 опор за один вечер. На второй вечер, день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли", - рассказал в свою очередь Майструк.
Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор (Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт).
Калининская АЭС расположена вблизи города Удомля (Тверская область). На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.
Сапер службы ФСБ РФ разминирует одну из опор ЛЭП, заминированную участниками диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинградская областьТверская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала