https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html

Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом

Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом - РИА Новости, 25.05.2023

Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом

Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:35

2023-05-25T10:35

2023-05-25T11:15

специальная военная операция на украине

происшествия

ленинградская область

тверская область

украина

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами, следует из опубликованного видео ФСБ России. В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии. На кадрах - кадры установленной на линии электропередачи взрывчатки, обрушенные опоры ЛЭП, задержание подозреваемых, их показания, а также обнаружение их схрона с взрывчаткой и деталями для изготовления взрывных устройств. "В октябре 2022 года был завербован Горбатюком Виталием, работником службы внешней разведки (Украины – ред.). В наши задачи входило подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации", - рассказал Усатенко. "В районе Лихославля (Тверская область – ред.) заминировали 7 опор за один вечер. На второй вечер, день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли", - рассказал в свою очередь Майструк. Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор (Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт). Калининская АЭС расположена вблизи города Удомля (Тверская область). На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.

https://ria.ru/20230525/vzryvchatka-1873997678.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область, тверская область, украина