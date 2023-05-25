https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом - РИА Новости, 25.05.2023
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом
Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:35
2023-05-25T10:35
2023-05-25T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
тверская область
украина
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами, следует из опубликованного видео ФСБ России. В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии. На кадрах - кадры установленной на линии электропередачи взрывчатки, обрушенные опоры ЛЭП, задержание подозреваемых, их показания, а также обнаружение их схрона с взрывчаткой и деталями для изготовления взрывных устройств. "В октябре 2022 года был завербован Горбатюком Виталием, работником службы внешней разведки (Украины – ред.). В наши задачи входило подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации", - рассказал Усатенко. "В районе Лихославля (Тверская область – ред.) заминировали 7 опор за один вечер. На второй вечер, день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли", - рассказал в свою очередь Майструк. Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор (Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт). Калининская АЭС расположена вблизи города Удомля (Тверская область). На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.
https://ria.ru/20230525/vzryvchatka-1873997678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, тверская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинградская область, Тверская область, Украина
Готовившие теракт украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом
Украинские диверсанты оборудовали схрон под Петербургом, готовясь к теракту на АЭС
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанные за подготовку в Ленинградской области подрыва опор ЛЭП двух атомных электростанций оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами, следует из опубликованного видео ФСБ России.
В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины
на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС
: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии
.
На кадрах - кадры установленной на линии электропередачи взрывчатки, обрушенные опоры ЛЭП, задержание подозреваемых, их показания, а также обнаружение их схрона с взрывчаткой и деталями для изготовления взрывных устройств.
"В октябре 2022 года был завербован Горбатюком Виталием, работником службы внешней разведки (Украины – ред.). В наши задачи входило подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации", - рассказал Усатенко.
"В районе Лихославля (Тверская область
– ред.) заминировали 7 опор за один вечер. На второй вечер, день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли", - рассказал в свою очередь Майструк.
Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор
(Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт).
Калининская АЭС расположена вблизи города Удомля
(Тверская область). На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС