https://ria.ru/20230525/shoygu-1874040519.html
Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии
Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии
Решение России и Белоруссии об ответных мерах в военно-ядерной сфере принято в условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах двух стран, заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:30
2023-05-25T11:30
2023-05-25T11:30
россия
белоруссия
минск
сергей шойгу
одкб
су-25
безопасность
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Решение России и Белоруссии об ответных мерах в военно-ядерной сфере принято в условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске. "В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере", - сказал Шойгу. Он напомнил, что Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Также переоборудована часть самолетов Су-25 для возможного применения ядерного оружия. "Белорусские военнослужащие прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах", - сказал Шойгу. Он проинформировал коллег, что ранее в четверг подписал с министром обороны Белоруссии документы, "определяющие порядок нахождения на белорусской территории специального хранилища для ядерных боеприпасов". "Отмечу, что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - сказал Шойгу. "Контроль и решение о применении остаются за российской стороной", - подчеркнул министр обороны РФ.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874031699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белоруссия, минск, сергей шойгу, одкб, су-25, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Шойгу, ОДКБ, Су-25, Безопасность
Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии
Шойгу: решение Москвы и Минска в военно-ядерной сфере принято в условиях обострения угроз
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Решение России и Белоруссии об ответных мерах в военно-ядерной сфере принято в условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.
"В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере", - сказал Шойгу.
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Он напомнил, что Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Также переоборудована часть самолетов Су-
25 для возможного применения ядерного оружия.
«
"Белорусские военнослужащие прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах", - сказал Шойгу.
Он проинформировал коллег, что ранее в четверг подписал с министром обороны Белоруссии документы, "определяющие порядок нахождения на белорусской территории специального хранилища для ядерных боеприпасов".
«
"Отмечу, что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - сказал Шойгу.
"Контроль и решение о применении остаются за российской стороной", - подчеркнул министр обороны РФ.
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