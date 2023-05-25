https://ria.ru/20230525/shoygu-1874040519.html

Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии

Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023

Шойгу заявил об обострении угроз на западных границах России и Белоруссии

Решение России и Белоруссии об ответных мерах в военно-ядерной сфере принято в условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах двух стран, заявил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:30

2023-05-25T11:30

2023-05-25T11:30

россия

белоруссия

минск

сергей шойгу

одкб

су-25

безопасность

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Решение России и Белоруссии об ответных мерах в военно-ядерной сфере принято в условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске. "В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере", - сказал Шойгу. Он напомнил, что Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Также переоборудована часть самолетов Су-25 для возможного применения ядерного оружия. "Белорусские военнослужащие прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах", - сказал Шойгу. Он проинформировал коллег, что ранее в четверг подписал с министром обороны Белоруссии документы, "определяющие порядок нахождения на белорусской территории специального хранилища для ядерных боеприпасов". "Отмечу, что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - сказал Шойгу. "Контроль и решение о применении остаются за российской стороной", - подчеркнул министр обороны РФ.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874031699.html

https://ria.ru/20230525/voyna-1874008884.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, сергей шойгу, одкб, су-25, безопасность