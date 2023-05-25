https://ria.ru/20230525/shoygu-1874014740.html
Запад делает все для эскалации конфликта на Украине, заявил Шойгу
Запад делает все для эскалации конфликта на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Запад делает все для эскалации конфликта на Украине, заявил Шойгу
Страны Запада, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооружённый конфликт, делают все возможное для его эскалации, заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:16
2023-05-25T10:16
2023-05-25T10:16
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сергей шойгу
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Страны Запада, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооружённый конфликт, делают все возможное для его эскалации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Делается все возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске. Начиная переговоры, Шойгу отметил, что встречи с коллегой "в последнее время стали регулярными". "Это особенно важно в условиях стремительного роста напряжённости, слома основ стратегической стабильности и беспрецедентного усиления международной конфронтации. Республика Беларусь была и остается нашим верным союзником и надежным партнёром", - подчеркнул министр обороны России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, белоруссия, виктор хренин, сергей шойгу, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Виктор Хренин, Сергей Шойгу, В мире
Запад делает все для эскалации конфликта на Украине, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Запад делает все возможное для эскалации конфликта на Украине