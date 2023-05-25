https://ria.ru/20230525/shkaf-1874186660.html
В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 25.05.2023
В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге
Релейный шкаф на участке железной дороги около Ржевки подожгли в Петербурге, на график движения поездов это не повлияло, сообщили в пресс-службе Октябрьской... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:16
2023-05-25T19:16
2023-05-25T19:16
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
россия
железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Релейный шкаф на участке железной дороги около Ржевки подожгли в Петербурге, на график движения поездов это не повлияло, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. "Сегодня, 25 мая, около шести утра зафиксировано возгорание релейного шкафа на участке Заневский Пост II – Ржевка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, по причине поджога", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение поездов это происшествие не повлияло.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, россия, железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога, Россия, Железная дорога
В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Петербурге подожгли релейный шкаф на участке железной дороги около Ржевки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Релейный шкаф на участке железной дороги около Ржевки подожгли в Петербурге, на график движения поездов это не повлияло, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"Сегодня, 25 мая, около шести утра зафиксировано возгорание релейного шкафа на участке Заневский Пост II – Ржевка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, по причине поджога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение поездов это происшествие не повлияло.
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