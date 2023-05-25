https://ria.ru/20230525/sg-1874021680.html

Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС

Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС

Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:37

2023-05-25T10:37

2023-05-25T10:46

союзное государство

россия

белоруссия

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас"."Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".

https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874023945.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, евразийский экономический союз, в мире