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Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023
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Союзное государство
 
10:37 25.05.2023 (обновлено: 10:46 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/sg-1874021680.html
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС
Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:37
2023-05-25T10:46
союзное государство
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас"."Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874023945.html
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россия, белоруссия, евразийский экономический союз, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Евразийский экономический союз, В мире
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС

Песков назвал Союзное государство на порядок более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас".
"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Союзное государствоРоссияБелоруссияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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