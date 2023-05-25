https://ria.ru/20230525/sg-1874021680.html
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС
Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:37
2023-05-25T10:37
2023-05-25T10:46
союзное государство
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас"."Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874023945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, евразийский экономический союз, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Евразийский экономический союз, В мире
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС
Песков назвал Союзное государство на порядок более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас".
"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии