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Путин рассказал о задачах саммита Россия — Африка в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2023
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09:11 25.05.2023 (обновлено: 09:27 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/sammit-1874000050.html
Путин рассказал о задачах саммита Россия — Африка в Петербурге
Путин рассказал о задачах саммита Россия — Африка в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2023
Путин рассказал о задачах саммита Россия — Африка в Петербурге
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге определит новые задачи по расширению сотрудничества РФ с... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:11
2023-05-25T09:27
россия
санкт-петербург
африка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге определит новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин направил поздравление главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки."Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки - праздника, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию... Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия – Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях", - говорится в тексте телеграммы.Глава государства также добавил, что будет рад видеть африканских лидеров на саммите."Уверен, что второй саммит Россия - Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в тексте телеграммы.Президент РФ отметил, что в этом году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства. По его словам, эта международная структура несколько десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества, а сейчас ее традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента. Путин также добавил, что благодаря их совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции, что способствует социально-экономическому развитию Африки и повышению ее роли в международных делах."Искренне желаю всем вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а вашим согражданам - мира и благополучия", - заключил президент.
https://ria.ru/20230520/urbanizatsiya-1873585350.html
https://ria.ru/20230524/putin-1873783226.html
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россия, санкт-петербург, африка, владимир путин, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Африка, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о задачах саммита Россия — Африка в Петербурге

Путин: саммит Россия — Африка в Петербурге определит задачи по расширению сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге определит новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин направил поздравление главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки.
"Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки - праздника, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию... Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия – Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства также добавил, что будет рад видеть африканских лидеров на саммите.
"Уверен, что второй саммит Россия - Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в тексте телеграммы.
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Президент РФ отметил, что в этом году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства. По его словам, эта международная структура несколько десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества, а сейчас ее традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента. Путин также добавил, что благодаря их совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции, что способствует социально-экономическому развитию Африки и повышению ее роли в международных делах.
"Искренне желаю всем вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а вашим согражданам - мира и благополучия", - заключил президент.
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24 мая, 09:52
 
РоссияСанкт-ПетербургАфрикаВладимир ПутинВ мире
 
 
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