https://ria.ru/20230525/razryadka-1874000981.html

Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее

Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее - РИА Новости, 25.05.2023

Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее

РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:22

2023-05-25T09:22

2023-05-25T09:22

кндр (северная корея)

россия

александр мацегора

политика

южная корея

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, Россия заинтересована в нормализации межкорейских отношений, искренне желает, чтобы Север и Юг на самостоятельной основе, без вмешательства извне и на принципах национальной консолидации решили все имеющиеся между ними проблемы. "За последние десятилетия мы пережили здесь несколько крупных и дюжину "умеренных" кризисов. Каждый из них неизменно заканчивался разрядкой. Думаю, что так будет и на этот раз", - сказал посол. Комментируя действия посольства в случае серьезной эскалации, он отметил, что исходит из того, что посольство России в КНДР должно продолжать свою работу, как бы трудно и опасно ни было - советские дипломаты оставались здесь даже во время Корейской войны 1950-53 годов. "Для самых крайних обстоятельств у нас имеется укрытие, хотя, надеюсь, оно нам всё же не понадобится", - добавил Мацегора. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html

кндр (северная корея)

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южная корея

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кндр (северная корея), россия, александр мацегора, политика, южная корея