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Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее
Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее - РИА Новости, 25.05.2023
Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее
РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:22
2023-05-25T09:22
2023-05-25T09:22
кндр (северная корея)
россия
александр мацегора
политика
южная корея
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, Россия заинтересована в нормализации межкорейских отношений, искренне желает, чтобы Север и Юг на самостоятельной основе, без вмешательства извне и на принципах национальной консолидации решили все имеющиеся между ними проблемы. "За последние десятилетия мы пережили здесь несколько крупных и дюжину "умеренных" кризисов. Каждый из них неизменно заканчивался разрядкой. Думаю, что так будет и на этот раз", - сказал посол. Комментируя действия посольства в случае серьезной эскалации, он отметил, что исходит из того, что посольство России в КНДР должно продолжать свою работу, как бы трудно и опасно ни было - советские дипломаты оставались здесь даже во время Корейской войны 1950-53 годов. "Для самых крайних обстоятельств у нас имеется укрытие, хотя, надеюсь, оно нам всё же не понадобится", - добавил Мацегора. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кндр (северная корея), россия, александр мацегора, политика, южная корея
КНДР (Северная Корея), Россия, Александр Мацегора, Политика, Южная Корея
Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее
Посол Мацегора: Россия считает, что кризис на Корейском полуострове закончится разрядкой
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
По его словам, Россия заинтересована в нормализации межкорейских отношений, искренне желает, чтобы Север и Юг на самостоятельной основе, без вмешательства извне и на принципах национальной консолидации решили все имеющиеся между ними проблемы.
"За последние десятилетия мы пережили здесь несколько крупных и дюжину "умеренных" кризисов. Каждый из них неизменно заканчивался разрядкой. Думаю, что так будет и на этот раз", - сказал посол.
Комментируя действия посольства в случае серьезной эскалации, он отметил, что исходит из того, что посольство России в КНДР должно продолжать свою работу, как бы трудно и опасно ни было - советские дипломаты оставались здесь даже во время Корейской войны 1950-53 годов.
"Для самых крайних обстоятельств у нас имеется укрытие, хотя, надеюсь, оно нам всё же не понадобится", - добавил Мацегора.
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