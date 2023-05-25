https://ria.ru/20230525/raschety-1873992910.html

Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях

Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях - РИА Новости, 25.05.2023

Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях

Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:03

2023-05-25T08:03

2023-05-25T09:13

россия

пхеньян

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.Дипломат отметил, что объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны.По его словам, ключевые причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов, затруднили морскую доставку грузов, сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны."Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", - сказал Мацегора.Читайте полный текст интервью >>>

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россия

пхеньян

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пхеньян, экономика