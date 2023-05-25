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Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях - РИА Новости, 25.05.2023
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08:03 25.05.2023 (обновлено: 09:13 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/raschety-1873992910.html
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях - РИА Новости, 25.05.2023
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях
Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:03
2023-05-25T09:13
россия
пхеньян
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.Дипломат отметил, что объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны.По его словам, ключевые причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов, затруднили морскую доставку грузов, сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны."Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", - сказал Мацегора.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230519/swift-1872800768.html
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россия, пхеньян, экономика
Россия, Пхеньян, Экономика
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях

Посол в Пхеньяне: Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Дипломат отметил, что объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны.
По его словам, ключевые причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов, затруднили морскую доставку грузов, сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны.
"Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", - сказал Мацегора.
Читайте полный текст интервью >>>
Юани - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT достигла исторического максимума
19 мая, 06:16
 
РоссияПхеньянЭкономика
 
 
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