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Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях - РИА Новости, 25.05.2023
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях
Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:03
2023-05-25T08:03
2023-05-25T09:13
россия
пхеньян
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.Дипломат отметил, что объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны.По его словам, ключевые причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов, затруднили морскую доставку грузов, сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны."Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", - сказал Мацегора.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, экономика
Россия, Пхеньян, Экономика
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях
Посол в Пхеньяне: Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях