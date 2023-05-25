https://ria.ru/20230525/pvo-1874080850.html

В МИД прокомментировали возможные поставки Западом систем ПВО Молдавии

В МИД прокомментировали возможные поставки Западом систем ПВО Молдавии - РИА Новости, 25.05.2023

В МИД прокомментировали возможные поставки Западом систем ПВО Молдавии

Возможные поставки ПВО со стороны Запада только подорвут безопасность Молдавии, а не укрепят ее, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:42

2023-05-25T13:42

2023-05-25T14:39

молдавия

россия

михаил галузин

игорь гросу

кишинев

евросоюз

нато

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Возможные поставки ПВО со стороны Запада только подорвут безопасность Молдавии, а не укрепят ее, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.В марте спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что рассчитывает на помощь европейских властей в вопросе приобретения систем ПВО.Москва обеспокоена наращиванием сотрудничества Кишинева с НАТО и ЕС в военно-политической сфере, отметил Галузин."Мы неоднократно обращали внимание Кишинева на то, что накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах США и его евроатлантических сателлитов, и, как показывает история, это очень дорого во всех отношениях обходится получателям такого "содействия", - сказал дипломат.Галузин подчеркнул, что, "к сожалению, молдавские власти не хотят понимать, что подобная "помощь" не укрепляет, а, напротив, подрывает безопасность Молдавии", добавив, что "в полной мере это касается и запрошенных ими систем ПВО".Население Молдавии, традиционно заинтересованное в поддержании добрых отношений с Россией, "не верит страшилкам властей о "российской угрозе" и не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики", отметил замминистра. "Поэтому в очередной раз призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам и чаяниям своих граждан", - резюмировал он.Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллионов леев (36,6 миллионов долларов).Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230518/nato-1872622849.html

https://ria.ru/20230525/missiya-1874077659.html

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

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молдавия, россия, михаил галузин, игорь гросу, кишинев, евросоюз, нато