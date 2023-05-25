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Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам - РИА Новости, 25.05.2023
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16:02 25.05.2023 (обновлено: 16:06 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/putin-1874126227.html
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам
Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:02
2023-05-25T16:06
россия
белоруссия
киргизия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску единых учебников по техническим и другим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам. Следует также развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По его словам, сведения о таких возможностях должны быть доступны учащимся из всех стран ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.
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россия, белоруссия, киргизия, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Киргизия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам

Путин: странам ЕАЭС надо стремиться к общим учебным и профстандартам, единым учебникам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску единых учебников по техническим и другим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам. Следует также развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
По его словам, сведения о таких возможностях должны быть доступны учащимся из всех стран ЕАЭС.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач
Вчера, 15:52
 
РоссияБелоруссияКиргизияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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