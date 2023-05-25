https://ria.ru/20230525/putin-1874126227.html
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам
Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:02
2023-05-25T16:02
2023-05-25T16:06
россия
белоруссия
киргизия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску единых учебников по техническим и другим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам. Следует также развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По его словам, сведения о таких возможностях должны быть доступны учащимся из всех стран ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, киргизия, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Киргизия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам
Путин: странам ЕАЭС надо стремиться к общим учебным и профстандартам, единым учебникам