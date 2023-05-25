https://ria.ru/20230525/putin-1874126227.html

Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам

Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам - РИА Новости, 25.05.2023

Путин призвал ЕАЭС стремиться к общим учебным и профессиональным стандартам

Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:02

2023-05-25T16:02

2023-05-25T16:06

россия

белоруссия

киргизия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску единых учебников по техническим и другим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, выпуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам. Следует также развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По его словам, сведения о таких возможностях должны быть доступны учащимся из всех стран ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.

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россия

белоруссия

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, киргизия, владимир путин, евразийский экономический союз