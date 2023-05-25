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Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией - РИА Новости, 25.05.2023
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15:41 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/putin-1874119513.html
Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией
Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией - РИА Новости, 25.05.2023
Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией
Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет сложно угнаться за Арменией, рост ВВП которой составил свыше 12%, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:41
2023-05-25T15:41
экономика
армения
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет сложно угнаться за Арменией, рост ВВП которой составил свыше 12%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в четверг. Во время заседания Путин заявил, что страны ЕАЭС будут совместно стремиться к тому, чтобы в рамках объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития. "Ну, за Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, такой серьезный показатель", - сказал Путин. Ранее Путин, сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласился с тем, что в ЕАЭС "главным бенефициаром является Армения" , потому что "в Армении самый высокий темп роста экономики". Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1% .
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экономика, армения, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, никол пашинян, евразийский экономический союз
Экономика, Армения, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией

Путин: странам ЕАЭС сложно угнаться за Арменией, рост ВВП которой превысил 12 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет сложно угнаться за Арменией, рост ВВП которой составил свыше 12%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в четверг.
Во время заседания Путин заявил, что страны ЕАЭС будут совместно стремиться к тому, чтобы в рамках объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития.
«
"Ну, за Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, такой серьезный показатель", - сказал Путин.
Ранее Путин, сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласился с тем, что в ЕАЭС "главным бенефициаром является Армения" , потому что "в Армении самый высокий темп роста экономики". Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1% .
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ЭкономикаАрменияРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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