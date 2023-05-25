https://ria.ru/20230525/putin-1874119513.html

Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией

Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией - РИА Новости, 25.05.2023

Путин заявил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет сложно угнаться за Арменией, рост ВВП которой составил свыше 12%, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:41

2023-05-25T15:41

2023-05-25T15:41

экономика

армения

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

никол пашинян

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет сложно угнаться за Арменией, рост ВВП которой составил свыше 12%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в четверг. Во время заседания Путин заявил, что страны ЕАЭС будут совместно стремиться к тому, чтобы в рамках объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития. "Ну, за Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, такой серьезный показатель", - сказал Путин. Ранее Путин, сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласился с тем, что в ЕАЭС "главным бенефициаром является Армения" , потому что "в Армении самый высокий темп роста экономики". Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1% .

https://ria.ru/20230525/putin-1874118188.html

армения

россия

казахстан

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Наталья Макарова

экономика, армения, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, никол пашинян, евразийский экономический союз