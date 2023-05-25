https://ria.ru/20230525/pridnestrove-1874073377.html

МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России

МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России - РИА Новости, 25.05.2023

МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России

Военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, по его словам,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:18

2023-05-25T13:18

2023-05-25T14:38

россия

в мире

молдавия

михаил галузин

приднестровская молдавская республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, по его словам, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в Приднестровье.Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание руководителя непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского, на фоне риска выхода украинского конфликта за пределы этой страны заявившего, что "через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне", Галузин указал, что "конечно, высказывание лидера Приднестровья имеет образный характер". "Вместе с тем, его оценка отражает обеспокоенность сложной ситуацией в области безопасности, складывающейся вокруг региона. Она действительно вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением", - пояснил он."Достаточно сопоставить известные факты концентрации украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, подготовки терактов против его руководства и официальных лиц ОБСЕ, начала реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии. Причем все это происходит на фоне стагнации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем", - подчеркнул замглавы МИД РФ."Словом, ситуация в приднестровском урегулировании сложная. Уверен, что общим целям всех заинтересованных сторон отвечает поддержание стабильности на Днестре, чему Россия готова и далее содействовать в качестве гаранта и посредника", - заявил Галузин."Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе", - подчеркнул он.Ранее глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков заявил в интервью РИА Новости, что власти непризнанной республики просят Россию увеличить число миротворцев, считая, что это оправдано с учетом роста рисков безопасности. Он также отметил, что миротворческий контингент в ПМР является основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для "горячих голов" в Кишиневе и Киеве.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230516/terakty-1872066644.html

https://ria.ru/20230420/mirotvortsy-1866673311.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, молдавия, михаил галузин, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)