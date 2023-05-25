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МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России - РИА Новости, 25.05.2023
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13:18 25.05.2023 (обновлено: 14:38 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/pridnestrove-1874073377.html
МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России
МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России - РИА Новости, 25.05.2023
МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России
Военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, по его словам,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:18
2023-05-25T14:38
россия
в мире
молдавия
михаил галузин
приднестровская молдавская республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, по его словам, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в Приднестровье.Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание руководителя непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского, на фоне риска выхода украинского конфликта за пределы этой страны заявившего, что "через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне", Галузин указал, что "конечно, высказывание лидера Приднестровья имеет образный характер". "Вместе с тем, его оценка отражает обеспокоенность сложной ситуацией в области безопасности, складывающейся вокруг региона. Она действительно вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением", - пояснил он."Достаточно сопоставить известные факты концентрации украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, подготовки терактов против его руководства и официальных лиц ОБСЕ, начала реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии. Причем все это происходит на фоне стагнации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем", - подчеркнул замглавы МИД РФ."Словом, ситуация в приднестровском урегулировании сложная. Уверен, что общим целям всех заинтересованных сторон отвечает поддержание стабильности на Днестре, чему Россия готова и далее содействовать в качестве гаранта и посредника", - заявил Галузин."Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе", - подчеркнул он.Ранее глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков заявил в интервью РИА Новости, что власти непризнанной республики просят Россию увеличить число миротворцев, считая, что это оправдано с учетом роста рисков безопасности. Он также отметил, что миротворческий контингент в ПМР является основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для "горячих голов" в Кишиневе и Киеве.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230516/terakty-1872066644.html
https://ria.ru/20230420/mirotvortsy-1866673311.html
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россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
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россия, в мире, молдавия, михаил галузин, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Молдавия, Михаил Галузин, Приднестровская Молдавская Республика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России

Замглавы МИД Галузин заявил, что военное присутствие в ПМР не самоцель для России

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, по его словам, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в Приднестровье.
Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание руководителя непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского, на фоне риска выхода украинского конфликта за пределы этой страны заявившего, что "через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне", Галузин указал, что "конечно, высказывание лидера Приднестровья имеет образный характер". "Вместе с тем, его оценка отражает обеспокоенность сложной ситуацией в области безопасности, складывающейся вокруг региона. Она действительно вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением", - пояснил он.
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"Достаточно сопоставить известные факты концентрации украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, подготовки терактов против его руководства и официальных лиц ОБСЕ, начала реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии. Причем все это происходит на фоне стагнации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Словом, ситуация в приднестровском урегулировании сложная. Уверен, что общим целям всех заинтересованных сторон отвечает поддержание стабильности на Днестре, чему Россия готова и далее содействовать в качестве гаранта и посредника", - заявил Галузин.
"Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе", - подчеркнул он.
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Ранее глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков заявил в интервью РИА Новости, что власти непризнанной республики просят Россию увеличить число миротворцев, считая, что это оправдано с учетом роста рисков безопасности. Он также отметил, что миротворческий контингент в ПМР является основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для "горячих голов" в Кишиневе и Киеве.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Читайте полный текст интервью >>
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