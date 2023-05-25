https://ria.ru/20230525/polsha-1874206084.html

Глава Минобороны Польши отказался давать разъяснения о ситуации с ракетой

Глава Минобороны Польши отказался давать разъяснения о ситуации с ракетой - РИА Новости, 25.05.2023

Глава Минобороны Польши отказался давать разъяснения о ситуации с ракетой

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что отказался давать парламентариям на закрытом заседании разъяснения по ситуации с... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:02

2023-05-25T20:02

2023-05-25T20:02

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быдгощ

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ВАРШАВА, 25 мая. – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что отказался давать парламентариям на закрытом заседании разъяснения по ситуации с ракетой, которая упала в лесу под Быдгощем в декабре, но была случайно найдена только в апреле. В четверг в польском сейме проходит закрытое заседание комиссий по вопросам обороны и спецслужб, на котором Блащак должен был представить депутатам информацию о безопасности Польши в связи с обнаружением обломков ракеты под Быдгощем. Из-за этого инцидента оппозиция Польши добивается отставки министра обороны. "Нет – для хеппенингов в сейме. Депутаты "Гражданской платформы" анонсировали подачу заявки о моей отставке до моих разъяснений. В связи с этим я решил сообщить комиссии, что не представлю разъяснения на заседании", - написал министр в Twitter. Ранее представители польской оппозиции говорили о намерении вынести на рассмотрение сейма вопрос отставки министра, но формально подать заявку планировалось после закрытого заседания комиссии, так как там могли появиться новые обстоятельства. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.

https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html

https://ria.ru/20230511/raketa-1871096017.html

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

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в мире, польша, быдгощ, матеуш моравецкий, мариуш блащак, twitter