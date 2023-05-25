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Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без операции - РИА Новости, 25.05.2023
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16:24 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pol-1874131866.html
Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без операции
Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без операции - РИА Новости, 25.05.2023
Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без операции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:24
2023-05-25T16:24
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму, сообщает пресс-служба Госдумы. Ранее пресс-служба Госдумы со ссылкой на вице-спикера ГД Владислава Даванкова сообщила, что в четверг в палату будет внесен межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. "С учетом всех прозвучавших предложений председатель ГД Вячеслав Володин дал поручение оперативно доработать инициативу и внести ее на рассмотрение Государственной думы", - рассказали в пресс-службе. Володин отметил, что ситуация, когда частные клиники "за 30 - 60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима. "Утром человек встает и для себя решает, что он уже не мужчина, а женщина, или наоборот", - приводит слова Володина пресс-служба ГД. В начале пленарного заседания Думы спикер ГД подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции". "Оболванивают ребятишек, пытаются их втянуть в это с тем, чтобы те пошли на какие-то гормональные терапии, на операции. И это расцветает сейчас в других странах, а если говорить о Европе и Соединенных Штатах Америки - сплошной содомизм", - сказал Володин. Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев добавил, что "закон должен быть прямого действия". При этом, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (НЛ), который курирует работу по подготовке законопроекта, добавил, что изменение пола - это "психическое нарушение". Депутат ГД Михаил Делягин (СРЗП) отметил, что человек после хирургической смены пола живет "до 45 лет максимум".
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европа, вячеслав володин, николай коломейцев, михаил делягин, кпрф, госдума рф, общество, россия
Европа, Вячеслав Володин, Николай Коломейцев, Михаил Делягин, КПРФ, Госдума РФ, Общество, Россия
Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без операции

Спикер Госдумы Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без операции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму, сообщает пресс-служба Госдумы.
Ранее пресс-служба Госдумы со ссылкой на вице-спикера ГД Владислава Даванкова сообщила, что в четверг в палату будет внесен межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции.
"С учетом всех прозвучавших предложений председатель ГД Вячеслав Володин дал поручение оперативно доработать инициативу и внести ее на рассмотрение Государственной думы", - рассказали в пресс-службе.
Володин отметил, что ситуация, когда частные клиники "за 30 - 60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима.
"Утром человек встает и для себя решает, что он уже не мужчина, а женщина, или наоборот", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.
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В начале пленарного заседания Думы спикер ГД подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции".
"Оболванивают ребятишек, пытаются их втянуть в это с тем, чтобы те пошли на какие-то гормональные терапии, на операции. И это расцветает сейчас в других странах, а если говорить о Европе и Соединенных Штатах Америки - сплошной содомизм", - сказал Володин.
Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев добавил, что "закон должен быть прямого действия". При этом, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (НЛ), который курирует работу по подготовке законопроекта, добавил, что изменение пола - это "психическое нарушение". Депутат ГД Михаил Делягин (СРЗП) отметил, что человек после хирургической смены пола живет "до 45 лет максимум".
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