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Список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывают - РИА Новости, 25.05.2023
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17:39 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pmef-1874153867.html
Список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывают
Список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывают - РИА Новости, 25.05.2023
Список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывают
Список иностранных гостей Петербургского экономического форума в настоящее время дорабатывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:39
2023-05-25T17:39
россия
дмитрий песков
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Список иностранных гостей Петербургского экономического форума в настоящее время дорабатывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Известно, но пока ещё не сообщаем, дорабатываем", - сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли, какие иностранные гости приедут на ПМЭФ. ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230523/pmef-1873536073.html
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россия, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд)
Россия, Дмитрий Песков, Петербургский международный экономический форум (фонд)
Список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывают

Песков: список иностранных гостей для участия в ПМЭФ еще дорабатывают

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастница Петербургского международного экономического форума
Участница Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участница Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Список иностранных гостей Петербургского экономического форума в настоящее время дорабатывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Известно, но пока ещё не сообщаем, дорабатываем", - сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли, какие иностранные гости приедут на ПМЭФ.
ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.
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23 мая, 08:18
 
РоссияДмитрий ПесковПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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