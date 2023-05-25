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Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России - РИА Новости, 25.05.2023
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России
РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:45
2023-05-25T08:45
2023-05-25T09:13
туризм
россия
пхеньян
владивосток
александр мацегора
новости - туризм
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Северной Корее Александр Мацегора. По его словам, договоренность о пассажирских авиаперевозках между Пхеньяном и Владивостоком имеется, они будут возобновлены немедленно после открытия границ. "В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России. Если сложится достаточный пассажиропоток, например по мере развития туризма, эта договоренность будет реализована на практике", - сказал дипломат. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, владивосток, александр мацегора, новости - туризм
Туризм, Россия, Пхеньян, Владивосток, Александр Мацегора, Новости - Туризм
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России
Посол Мацегора: авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России