Рейтинг@Mail.ru
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:45 25.05.2023 (обновлено: 09:13 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/pkhenyan-1873996337.html
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России - РИА Новости, 25.05.2023
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России
РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:45
2023-05-25T09:13
туризм
россия
пхеньян
владивосток
александр мацегора
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Северной Корее Александр Мацегора. По его словам, договоренность о пассажирских авиаперевозках между Пхеньяном и Владивостоком имеется, они будут возобновлены немедленно после открытия границ. "В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России. Если сложится достаточный пассажиропоток, например по мере развития туризма, эта договоренность будет реализована на практике", - сказал дипломат. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/raschety-1873992910.html
россия
пхеньян
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, владивосток, александр мацегора, новости - туризм
Туризм, Россия, Пхеньян, Владивосток, Александр Мацегора, Новости - Туризм
Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России

Посол Мацегора: авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
По его словам, договоренность о пассажирских авиаперевозках между Пхеньяном и Владивостоком имеется, они будут возобновлены немедленно после открытия границ.
"В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России. Если сложится достаточный пассажиропоток, например по мере развития туризма, эта договоренность будет реализована на практике", - сказал дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях
Вчера, 08:03
 
ТуризмРоссияПхеньянВладивостокАлександр МацегораНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала