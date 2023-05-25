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Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России

Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России - РИА Новости, 25.05.2023

Авиасообщение Пхеньяна планируют наладить с несколькими городами России

РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:45

2023-05-25T08:45

2023-05-25T09:13

туризм

россия

пхеньян

владивосток

александр мацегора

новости - туризм

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ и КНДР могут запустить авиасообщение не только Пхеньяна с Владивостоком, но и с другими городами России, когда для этого сложатся условия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Северной Корее Александр Мацегора. По его словам, договоренность о пассажирских авиаперевозках между Пхеньяном и Владивостоком имеется, они будут возобновлены немедленно после открытия границ. "В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России. Если сложится достаточный пассажиропоток, например по мере развития туризма, эта договоренность будет реализована на практике", - сказал дипломат. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/raschety-1873992910.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пхеньян, владивосток, александр мацегора, новости - туризм