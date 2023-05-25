https://ria.ru/20230525/perepalka-1874152005.html
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:31
2023-05-25T17:31
2023-05-25T20:22
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
россия
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве. Причиной стало использование Алиевым термина "зангезурский коридор". В ответ Пашинян сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет и использованный им термин принят в международной практике. Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился. Стороны попытался примирить президент России Владимир Путин. Он заявил, что терминология, другим словом называемая юридической термином — коридор, дорога, важна, есть противоречия, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность. И это база, чтобы договориться по другим вопросам.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, россия, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
Пашинян и Алиев устроили перепалку из-за трактовки термина "зангезурский коридор"