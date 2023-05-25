https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874004029.html

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО - РИА Новости, 25.05.2023

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО

Главы министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:41

2023-05-25T09:41

2023-05-25T10:14

россия

белоруссия

виктор хренин

сергей шойгу

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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Главы министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия."В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении белорусского ведомства в Telegram-канале.Хренин напомнил, что в рамках военно-технического сотрудничества Москвы и Минска региональную группировку войск оснастили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" и ЗРК С-400. Кроме того, самолеты Су-25 переоборудовали, чтобы экипажи могли применить "авиационные средства поражения в ядерном оснащении". По словам министра, это "действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран".Сергей Шойгу добавил, что "активность совместных ядерных миссий НАТО" вынуждает Россию и Белоруссию принимать меры."В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", — сказал он.Глава российского ведомства отметил, что встречи с белорусским коллегой "в последнее время стали регулярными", что "особенно важно в условиях стремительного роста напряженности".

https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, белоруссия, виктор хренин, сергей шойгу