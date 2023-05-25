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Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО
Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО - РИА Новости, 25.05.2023
Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО
Главы министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:41
2023-05-25T09:41
2023-05-25T10:14
россия
белоруссия
виктор хренин
сергей шойгу
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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Главы министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия."В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении белорусского ведомства в Telegram-канале.Хренин напомнил, что в рамках военно-технического сотрудничества Москвы и Минска региональную группировку войск оснастили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" и ЗРК С-400. Кроме того, самолеты Су-25 переоборудовали, чтобы экипажи могли применить "авиационные средства поражения в ядерном оснащении". По словам министра, это "действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран".Сергей Шойгу добавил, что "активность совместных ядерных миссий НАТО" вынуждает Россию и Белоруссию принимать меры."В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", — сказал он.Глава российского ведомства отметил, что встречи с белорусским коллегой "в последнее время стали регулярными", что "особенно важно в условиях стремительного роста напряженности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, виктор хренин, сергей шойгу
Россия, Белоруссия, Виктор Хренин, Сергей Шойгу
Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ЯО
Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о хранении ядерного оружия