https://ria.ru/20230525/obstrel-1874169658.html
При обстреле Горловки ребенок получил ранение
При обстреле Горловки ребенок получил ранение - РИА Новости, 25.05.2023
При обстреле Горловки ребенок получил ранение
Шестилетний ребенок пострадал в результате обстрела жилого массива в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:30
2023-05-25T18:30
2023-05-25T18:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Шестилетний ребенок пострадал в результате обстрела жилого массива в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен 6-летний ребенок по адресу: улица Жукова, 14", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки ребенок получил ранение
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ шестилетний ребенок получил ранение