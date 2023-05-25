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Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
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09:53 25.05.2023 (обновлено: 09:57 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/oborona-1874011117.html
Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, заявил Шойгу
Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, заявил Шойгу
Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:53
2023-05-25T09:57
россия
белоруссия
сергей шойгу
безопасность
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг."С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.По его словам, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск."B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО", - напомнил Шойгу."Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", - отметил он.
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россия, белоруссия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, заявил Шойгу

Шойгу: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство c учетом обстановки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.
"С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.
По его словам, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск.
"B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО", - напомнил Шойгу.
"Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", - отметил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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