https://ria.ru/20230525/normalizatsiya-1874182907.html
Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации между Баку и Ереваном
Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации между Баку и Ереваном - РИА Новости, 25.05.2023
Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации между Баку и Ереваном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за усилия по нормализации армяно-азербайджанских... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:06
2023-05-25T19:06
2023-05-25T19:23
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
владимир путин
арарат мирзоян
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БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений."Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы это очень высоко ценим. То, что вы сегодня будете участвовать в трехсторонней встрече, также говорит о том, что Россия придает очень важное значение, чтобы Азербайджан и Армения наконец то пришли к мирному соглашению. Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как часть Азербайджана, а также признания территориальный целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской республики вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению", - заявил Алиев на двусторонней встрече с Путиным в расширенном формате.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Пашинян 17 мая заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230525/azerbaydzhan-1874140581.html
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ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире, владимир путин, арарат мирзоян
Ильхам Алиев, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Армения, В мире, Владимир Путин, Арарат Мирзоян
Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации между Баку и Ереваном
Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений