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Посол Казахстана в США оценил риск отказа от прокачки нефти через Россию - РИА Новости, 25.05.2023
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19:43 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/neft-1874198002.html
Посол Казахстана в США оценил риск отказа от прокачки нефти через Россию
Посол Казахстана в США оценил риск отказа от прокачки нефти через Россию - РИА Новости, 25.05.2023
Посол Казахстана в США оценил риск отказа от прокачки нефти через Россию
Казахстан считает апокалиптическим сценарием риск отказа от прокачки нефти через территорию России, заявил РИА Новости посол в США Ержан Ашикбаев. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:43
2023-05-25T19:43
экономика
россия
казахстан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Казахстан считает апокалиптическим сценарием риск отказа от прокачки нефти через территорию России, заявил РИА Новости посол в США Ержан Ашикбаев. "Вы какой-то апокалиптический сценарий рисуете", - сообщил он на вопрос, есть ли риски того, что из-за западных санкций против России Казахстану будет труднее прокачивать нефть через территорию РФ и в определенный момент придется рассматривать перспективы отказа от прокачки нефти через РФ.
https://ria.ru/20230524/eaes-1873940490.html
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экономика, россия, казахстан, сша, в мире
Экономика, Россия, Казахстан, США, В мире
Посол Казахстана в США оценил риск отказа от прокачки нефти через Россию

Посол Казахстана в США Ашикбаев назвал отказ от прокачки нефти через Россию апокалипсисом

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Казахстан считает апокалиптическим сценарием риск отказа от прокачки нефти через территорию России, заявил РИА Новости посол в США Ержан Ашикбаев.
"Вы какой-то апокалиптический сценарий рисуете", - сообщил он на вопрос, есть ли риски того, что из-за западных санкций против России Казахстану будет труднее прокачивать нефть через территорию РФ и в определенный момент придется рассматривать перспективы отказа от прокачки нефти через РФ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Казахстан привержен интеграции в рамках ЕАЭС, заявил Токаев
24 мая, 18:50
 
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