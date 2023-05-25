https://ria.ru/20230525/mova-1874178714.html
В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно
В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно - РИА Новости, 25.05.2023
В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно
Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) заявил, что "никакого украинского языка быть не должно". РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:01
2023-05-25T19:01
2023-05-25T19:01
специальная военная операция на украине
политика
россия
алексей диденко (политик)
госдума рф
лдпр
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) заявил, что "никакого украинского языка быть не должно". В Госдуме проходит конференция по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством РФ, в ней участвуют представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. "Это принципиальная фракционная позиция. <…> Не должно быть ни государства этого, ни языка. <…> Никакого украинского языка быть не должно <…>, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектовать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом чудовищном языке", – сказал Диденко на конференции. По мнению депутата, изучать украинский язык можно только военным переводчикам. Из-за его слов в зале возникла оживленная дискуссия. Один из присутствующих, который представился Дмитрием Тараном, уроженцем новых регионов и экс-директором Ялтинской киностудии, вступил в спор с Диденко. "Это наши люди, и нам с ними работать", – сказал он. По его словам, следует начать работу по координации в новых регионах и на базе комитета создать координационный орган, который будет заниматься не только материальными вопросами, но и подготовкой специалистов и агитаторов, которые снимут "напряжение ненависти". Диденко отметил, что аргументы других выступающих его не убедили и он останется при своем мнении. Согласно статье 68 Конституции России, государственным языком на всей территории страны является русский, однако республики вправе устанавливать свои государственные языки. Пункт 3 этой статьи гласит, что "Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития". Государственными языками в Крыму, помимо русского, являются украинский и крымско-татарский. В конституционных законах от 4 октября 2022 года о принятии в состав России ДНР и ЛНР говорится, что государственным языком в них является русский, и "право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития гарантируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации". Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года назвал неправомерным вопрос о запрете в России украинского языка. Он отметил, что россияне не должны уподобляться тем, кто отменят какую бы то ни было культуру.
https://ria.ru/20230521/yazyk-1873182210.html
https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873720595.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей диденко (политик), госдума рф, лдпр, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Алексей Диденко (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно
Депутат от ЛДПР Диденко заявил, что никакого украинского языка быть не должно
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) заявил, что "никакого украинского языка быть не должно".
В Госдуме проходит конференция по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством РФ
, в ней участвуют представители Донецкой и Луганской Народных Республик
, а также Запорожской и Херсонской областей
.
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"Это принципиальная фракционная позиция. <…> Не должно быть ни государства этого, ни языка. <…> Никакого украинского языка быть не должно <…>, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектовать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом чудовищном языке", – сказал Диденко на конференции. По мнению депутата, изучать украинский язык можно только военным переводчикам.
Из-за его слов в зале возникла оживленная дискуссия. Один из присутствующих, который представился Дмитрием Тараном, уроженцем новых регионов и экс-директором Ялтинской киностудии
, вступил в спор с Диденко. "Это наши люди, и нам с ними работать", – сказал он.
По его словам, следует начать работу по координации в новых регионах и на базе комитета создать координационный орган, который будет заниматься не только материальными вопросами, но и подготовкой специалистов и агитаторов, которые снимут "напряжение ненависти".
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Диденко отметил, что аргументы других выступающих его не убедили и он останется при своем мнении.
Согласно статье 68 Конституции России, государственным языком на всей территории страны является русский, однако республики вправе устанавливать свои государственные языки. Пункт 3 этой статьи гласит, что "Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".
Государственными языками в Крыму, помимо русского, являются украинский и крымско-татарский. В конституционных законах от 4 октября 2022 года о принятии в состав России ДНР
и ЛНР говорится, что государственным языком в них является русский, и "право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития гарантируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации".
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в октябре 2022 года назвал неправомерным вопрос о запрете в России украинского языка. Он отметил, что россияне не должны уподобляться тем, кто отменят какую бы то ни было культуру.
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