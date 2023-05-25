https://ria.ru/20230525/mordoviya-1874153511.html
Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве
Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве - РИА Новости, 25.05.2023
Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве
Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о достижениях республики в органическом производстве на Невском международном экологическом конгрессе, сообщает... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:37
2023-05-25T17:37
2023-05-25T17:37
республика мордовия
экономика
россия
санкт-петербург
армения
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о достижениях республики в органическом производстве на Невском международном экологическом конгрессе, сообщает пресс-служба главы региона. Десятый Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 25-26 мая. Цель конгресса — содействие формированию международной системы экологической безопасности. "Мордовия имеет персональное поручение президента России по развитию органического земледелия, производству продукции и ее продвижению в регионах России. Мы работаем системно, каждый год расширяем линейку органических продуктов", - цитирует пресс-служба слова Здунова на панельной дискуссии "Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество". Продукция мордовских предприятий – "Биосферы" и "Детской пищевой станции" - представлена на всероссийской выставке-ярмарке, которая в рамках конгресса проходит на Манежной площади Санкт-Петербурга. Сейчас по количеству сертифицированных производителей республика входит в топ-5 регионов страны — 6 предприятий Мордовии сертифицированы в области органического производства, еще три планируют получить сертификат в этом году. Еще в 2009 году компания "Биосфера" первой в России получил сертификат соответствия органик-стандартам Евросоюза. Саранская "Детская пищевая станция" имеет сертификат на 18 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах. Глава Мордовии возглавляет рабочую группу по организации питания школьников в рамках комиссии Госсовета по образованию. В рамках Петербургского международного экономического форума этой теме будет посвящена отдельная сессия. Здунов также рассказал о производстве продукции из технической конопли. На предприятие "Мордовские пенькозаводы" приходится 40% переработки пеньковолокна в стране, имеется большой потенциал в направлении экспорта. Предприятие выпускает строительные материалы, пищевую продукцию и косметику. "Что касается географии продаж - это Туркменистан, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Таиланд и страны Персидского залива. Также мы работаем в формате "Россия - Исламский мир", потому что между халяльной и органической продукцией можно поставить определенный знак равенства", - сказал Здунов. Важными инструментами развития органического производства глава Мордовии назвал науку, введение в оборот залежных земель и субсидирование затрат сельхозпроизводителей. За последние годы в республике вовлечено в органическое производство более 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
https://ria.ru/20230519/khalyal-1872984579.html
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экономика, россия, санкт-петербург, армения, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Армения, Артем Здунов, Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве
Глава Мордовии Здунов рассказал о достижениях региона в органическом производстве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о достижениях республики в органическом производстве на Невском международном экологическом конгрессе, сообщает пресс-служба главы региона.
Десятый Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 25-26 мая. Цель конгресса — содействие формированию международной системы экологической безопасности.
Мордовия будет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию
"Мордовия имеет персональное поручение президента России по развитию органического земледелия, производству продукции и ее продвижению в регионах России. Мы работаем системно, каждый год расширяем линейку органических продуктов", - цитирует пресс-служба слова Здунова на панельной дискуссии "Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество".
Продукция мордовских предприятий – "Биосферы" и "Детской пищевой станции" - представлена на всероссийской выставке-ярмарке, которая в рамках конгресса проходит на Манежной площади Санкт-Петербурга. Сейчас по количеству сертифицированных производителей республика входит в топ-5 регионов страны — 6 предприятий Мордовии сертифицированы в области органического производства, еще три планируют получить сертификат в этом году. Еще в 2009 году компания "Биосфера" первой в России получил сертификат соответствия органик-стандартам Евросоюза. Саранская "Детская пищевая станция" имеет сертификат на 18 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах. Глава Мордовии возглавляет рабочую группу по организации питания школьников в рамках комиссии Госсовета по образованию. В рамках Петербургского международного экономического форума этой теме будет посвящена отдельная сессия.
Здунов также рассказал о производстве продукции из технической конопли. На предприятие "Мордовские пенькозаводы" приходится 40% переработки пеньковолокна в стране, имеется большой потенциал в направлении экспорта. Предприятие выпускает строительные материалы, пищевую продукцию и косметику. "Что касается географии продаж - это Туркменистан, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Таиланд и страны Персидского залива. Также мы работаем в формате "Россия - Исламский мир", потому что между халяльной и органической продукцией можно поставить определенный знак равенства", - сказал Здунов.
Важными инструментами развития органического производства глава Мордовии назвал науку, введение в оборот залежных земель и субсидирование затрат сельхозпроизводителей. За последние годы в республике вовлечено в органическое производство более 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
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