https://ria.ru/20230525/mordoviya-1874153511.html

Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве

Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве - РИА Новости, 25.05.2023

Глава Мордовии рассказал о достижениях региона в органическом производстве

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о достижениях республики в органическом производстве на Невском международном экологическом конгрессе, сообщает... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:37

2023-05-25T17:37

2023-05-25T17:37

республика мордовия

экономика

россия

санкт-петербург

армения

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о достижениях республики в органическом производстве на Невском международном экологическом конгрессе, сообщает пресс-служба главы региона. Десятый Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 25-26 мая. Цель конгресса — содействие формированию международной системы экологической безопасности. "Мордовия имеет персональное поручение президента России по развитию органического земледелия, производству продукции и ее продвижению в регионах России. Мы работаем системно, каждый год расширяем линейку органических продуктов", - цитирует пресс-служба слова Здунова на панельной дискуссии "Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество". Продукция мордовских предприятий – "Биосферы" и "Детской пищевой станции" - представлена на всероссийской выставке-ярмарке, которая в рамках конгресса проходит на Манежной площади Санкт-Петербурга. Сейчас по количеству сертифицированных производителей республика входит в топ-5 регионов страны — 6 предприятий Мордовии сертифицированы в области органического производства, еще три планируют получить сертификат в этом году. Еще в 2009 году компания "Биосфера" первой в России получил сертификат соответствия органик-стандартам Евросоюза. Саранская "Детская пищевая станция" имеет сертификат на 18 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах. Глава Мордовии возглавляет рабочую группу по организации питания школьников в рамках комиссии Госсовета по образованию. В рамках Петербургского международного экономического форума этой теме будет посвящена отдельная сессия. Здунов также рассказал о производстве продукции из технической конопли. На предприятие "Мордовские пенькозаводы" приходится 40% переработки пеньковолокна в стране, имеется большой потенциал в направлении экспорта. Предприятие выпускает строительные материалы, пищевую продукцию и косметику. "Что касается географии продаж - это Туркменистан, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Таиланд и страны Персидского залива. Также мы работаем в формате "Россия - Исламский мир", потому что между халяльной и органической продукцией можно поставить определенный знак равенства", - сказал Здунов. Важными инструментами развития органического производства глава Мордовии назвал науку, введение в оборот залежных земель и субсидирование затрат сельхозпроизводителей. За последние годы в республике вовлечено в органическое производство более 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

https://ria.ru/20230519/khalyal-1872984579.html

https://ria.ru/20230519/dub-1872915553.html

россия

санкт-петербург

армения

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экономика, россия, санкт-петербург, армения, артем здунов, республика мордовия