https://ria.ru/20230525/mishustin-1874101817.html
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень - РИА Новости, 25.05.2023
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень
Важно вывести стратегическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень, все договоренности глав государств должны быть выполнены, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:45
2023-05-25T14:45
2023-05-25T14:56
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно вывести стратегическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень, все договоренности глав государств должны быть выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином."Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230525/kitay-1874099732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень
Мишустин: важно вывести стратегическое взаимодействие России и Китая на новый уровень