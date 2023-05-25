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Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень - РИА Новости, 25.05.2023
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14:45 25.05.2023 (обновлено: 14:56 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/mishustin-1874101817.html
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень - РИА Новости, 25.05.2023
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень
Важно вывести стратегическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень, все договоренности глав государств должны быть выполнены, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:45
2023-05-25T14:56
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно вывести стратегическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень, все договоренности глав государств должны быть выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином.&quot;Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов&quot;, - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230525/kitay-1874099732.html
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россия, китай, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин
Мишустин призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень

Мишустин: важно вывести стратегическое взаимодействие России и Китая на новый уровень

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно вывести стратегическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень, все договоренности глав государств должны быть выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.
В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином.
«

"Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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