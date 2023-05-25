https://ria.ru/20230525/mikhaylov-1874028328.html
Стас Михайлов впервые стал дедушкой
Стас Михайлов впервые стал дедушкой - РИА Новости, 25.05.2023
Стас Михайлов впервые стал дедушкой
Певец Стас Михайлов впервые стал дедом благодаря пасынку Андрею Канчельскису. Юноша на своей странице в соцсети показал трогательное фото с новорожденной... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:12
2023-05-25T11:12
2023-05-25T11:12
шоубиз
стас михайлов
андрей канчельскис
россия
семья
дети
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Певец Стас Михайлов впервые стал дедом благодаря пасынку Андрею Канчельскису. Юноша на своей странице в соцсети показал трогательное фото с новорожденной малышкой. "Эмилия Петра Канчельскис, 24.05.2023", – подписал снимок молодой отец.Андрей Канчельскис – старший сын супруги музыканта Инны. В 2021 году он женился на девушке по имени Кэти, а в январе рассекретил ее беременность и пол будущего ребенка. Пара проживает за границей, но регулярно навещает родных в России. Стас Михайлов женился на Инне в 2011 году. Супруги воспитывают общих дочерей Иванну и Марию. У них также есть дети от предыдущих отношений: у артиста – Никита и Дарья, у его жены – Андрей и Ева. Музыкант оберегает семью от излишнего внимания и редко показывает кадры с наследниками. В октябре он рассказал, что не хочет видеть своих дочерей в шоу-бизнесе. По мнению артиста, девочкам важнее быть счастливыми, чем удачливыми.
https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас михайлов, андрей канчельскис, россия, семья, дети, знаменитости
Шоубиз, Стас Михайлов, Андрей Канчельскис, Россия, Семья, Дети, Знаменитости
Стас Михайлов впервые стал дедушкой
Стас Михайлов впервые стал дедом благодаря пасынку Андрею Канчельскису
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Певец Стас Михайлов впервые стал дедом благодаря пасынку Андрею Канчельскису. Юноша на своей странице в соцсети показал трогательное фото с новорожденной малышкой.
«
"Эмилия Петра Канчельскис, 24.05.2023", – подписал снимок молодой отец.
Андрей Канчельскис – старший сын супруги музыканта Инны. В 2021 году он женился на девушке по имени Кэти, а в январе рассекретил ее беременность и пол будущего ребенка. Пара проживает за границей, но регулярно навещает родных в России.
Стас Михайлов женился на Инне в 2011 году. Супруги воспитывают общих дочерей Иванну и Марию. У них также есть дети от предыдущих отношений: у артиста – Никита и Дарья, у его жены – Андрей и Ева.
Музыкант оберегает семью от излишнего внимания и редко показывает кадры с наследниками. В октябре он рассказал
, что не хочет видеть своих дочерей в шоу-бизнесе. По мнению артиста, девочкам важнее быть счастливыми, чем удачливыми.
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели