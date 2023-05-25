https://ria.ru/20230525/mikhaylov-1874028328.html

Стас Михайлов впервые стал дедушкой

Стас Михайлов впервые стал дедушкой - РИА Новости, 25.05.2023

Стас Михайлов впервые стал дедушкой

Певец Стас Михайлов впервые стал дедом благодаря пасынку Андрею Канчельскису. Юноша на своей странице в соцсети показал трогательное фото с новорожденной... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:12

2023-05-25T11:12

2023-05-25T11:12

шоубиз

стас михайлов

андрей канчельскис

россия

семья

дети

знаменитости

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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Певец Стас Михайлов впервые стал дедом благодаря пасынку Андрею Канчельскису. Юноша на своей странице в соцсети показал трогательное фото с новорожденной малышкой. "Эмилия Петра Канчельскис, 24.05.2023", – подписал снимок молодой отец.Андрей Канчельскис – старший сын супруги музыканта Инны. В 2021 году он женился на девушке по имени Кэти, а в январе рассекретил ее беременность и пол будущего ребенка. Пара проживает за границей, но регулярно навещает родных в России. Стас Михайлов женился на Инне в 2011 году. Супруги воспитывают общих дочерей Иванну и Марию. У них также есть дети от предыдущих отношений: у артиста – Никита и Дарья, у его жены – Андрей и Ева. Музыкант оберегает семью от излишнего внимания и редко показывает кадры с наследниками. В октябре он рассказал, что не хочет видеть своих дочерей в шоу-бизнесе. По мнению артиста, девочкам важнее быть счастливыми, чем удачливыми.

https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стас михайлов, андрей канчельскис, россия, семья, дети, знаменитости