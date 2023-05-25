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Минпросвещения вернет в школы серебряные медали - РИА Новости, 25.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:18 25.05.2023 (обновлено: 12:34 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/medal-1874036275.html
Минпросвещения вернет в школы серебряные медали
Минпросвещения вернет в школы серебряные медали - РИА Новости, 25.05.2023
Минпросвещения вернет в школы серебряные медали
В российских школах вновь появятся серебряные медали для учеников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:18
2023-05-25T12:34
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В российских школах вновь появятся серебряные медали для учеников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Для родителей и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сейчас отличившимся выпускникам средней школы вручают единую медаль "За особые успехи". В то же время до 2014 года на федеральном уровне вручались золотые и серебряные медали. Вторая награда после этого ушла на региональный уровень.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
Минпросвещения вернет в школы серебряные медали

Кравцов сообщил, что с нового учебного года школьникам начнут вручать серебряные медали

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВыпускники сельской школы, которую отреставрировали в этом году, на празднике "Последний звонок" в поселке Междуречье Калининградской области
Выпускники сельской школы, которую отреставрировали в этом году, на празднике Последний звонок в поселке Междуречье Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В российских школах вновь появятся серебряные медали для учеников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Для родителей и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Сейчас отличившимся выпускникам средней школы вручают единую медаль "За особые успехи".
В то же время до 2014 года на федеральном уровне вручались золотые и серебряные медали. Вторая награда после этого ушла на региональный уровень.
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Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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