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Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб - РИА Новости, 25.05.2023
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Ленинградская область
 
13:30 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874076547.html
Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб
Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб - РИА Новости, 25.05.2023
Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб
Завод во Всеволожском районе Ленинградской области, специализирующийся на разработке и производстве лакокрасочных материалов для промышленного применения,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:30
2023-05-25T13:30
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Завод во Всеволожском районе Ленинградской области, специализирующийся на разработке и производстве лакокрасочных материалов для промышленного применения, наладил выпуск защитного покрытия для труб из отечественных компонентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на новой промышленной площадке "Пигмент-Холдинга" в Янино Ленинградской области планируется выпускать порядка 300 тонн покрытия в год. Инвестиции в проект составили 15 миллионов рублей."Первым заказчиком новой продукции, выпущенной в Ленинградской области, стал Ижевский завод изоляции. Грунтовка, произведенная на заводе, будет использоваться для нанесения защиты на внутреннюю поверхность труб, которые затем пойдут на сооружение нефтепроводов", – отметил собеседник агентства.В настоящее время также строится новый складской комплекс площадью одна тысяча квадратных метров, который позволит оптимизировать закупки, выпуск и логистику. В дальнейшем завод планирует продолжать разрабатывать и осваивать выпуск новых продуктов, чтобы обеспечить российский рынок отечественными лакокрасочными материалами, уточнили в обладминистрации."Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития региона Дмитрий Ялов.
https://ria.ru/20230524/zavod-1873905860.html
всеволожский район
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Артем Смирнов
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60
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60
всеволожский район
Ленинградская область , Всеволожский район

Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиПредприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб
Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Завод во Всеволожском районе Ленинградской области, специализирующийся на разработке и производстве лакокрасочных материалов для промышленного применения, наладил выпуск защитного покрытия для труб из отечественных компонентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, на новой промышленной площадке "Пигмент-Холдинга" в Янино Ленинградской области планируется выпускать порядка 300 тонн покрытия в год. Инвестиции в проект составили 15 миллионов рублей.
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области
24 мая, 16:59
"Первым заказчиком новой продукции, выпущенной в Ленинградской области, стал Ижевский завод изоляции. Грунтовка, произведенная на заводе, будет использоваться для нанесения защиты на внутреннюю поверхность труб, которые затем пойдут на сооружение нефтепроводов", – отметил собеседник агентства.
В настоящее время также строится новый складской комплекс площадью одна тысяча квадратных метров, который позволит оптимизировать закупки, выпуск и логистику. В дальнейшем завод планирует продолжать разрабатывать и осваивать выпуск новых продуктов, чтобы обеспечить российский рынок отечественными лакокрасочными материалами, уточнили в обладминистрации.
"Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития региона Дмитрий Ялов.
 
Ленинградская областьВсеволожский район
 
 
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