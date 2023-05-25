https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874076547.html

Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб

Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб - РИА Новости, 25.05.2023

Предприятие Ленобласти наладило выпуск грунтовки для труб

Завод во Всеволожском районе Ленинградской области, специализирующийся на разработке и производстве лакокрасочных материалов для промышленного применения,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:30

2023-05-25T13:30

2023-05-25T13:30

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Завод во Всеволожском районе Ленинградской области, специализирующийся на разработке и производстве лакокрасочных материалов для промышленного применения, наладил выпуск защитного покрытия для труб из отечественных компонентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на новой промышленной площадке "Пигмент-Холдинга" в Янино Ленинградской области планируется выпускать порядка 300 тонн покрытия в год. Инвестиции в проект составили 15 миллионов рублей."Первым заказчиком новой продукции, выпущенной в Ленинградской области, стал Ижевский завод изоляции. Грунтовка, произведенная на заводе, будет использоваться для нанесения защиты на внутреннюю поверхность труб, которые затем пойдут на сооружение нефтепроводов", – отметил собеседник агентства.В настоящее время также строится новый складской комплекс площадью одна тысяча квадратных метров, который позволит оптимизировать закупки, выпуск и логистику. В дальнейшем завод планирует продолжать разрабатывать и осваивать выпуск новых продуктов, чтобы обеспечить российский рынок отечественными лакокрасочными материалами, уточнили в обладминистрации."Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития региона Дмитрий Ялов.

https://ria.ru/20230524/zavod-1873905860.html

всеволожский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

всеволожский район