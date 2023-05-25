https://ria.ru/20230525/lada-1873992413.html
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей - РИА Новости, 25.05.2023
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей
Стоимость новой Lada Vesta NG составит от 1,24 миллиона рублей, в ближайшее время новинка поступит в дилерские центры, сообщает "АвтоВАЗ". РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:47
2023-05-25T07:47
2023-05-25T07:58
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стоимость новой Lada Vesta NG составит от 1,24 миллиона рублей, в ближайшее время новинка поступит в дилерские центры, сообщает "АвтоВАЗ"."Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей", - говорится в сообщении."Серийное производство этого автомобиля стартовало в начале марта 2023 года в Тольятти. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тысяч автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов", - добавил автопроизводитель.Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90- или 106-сильного двигателя. В базовое оснащение автомобиля входят светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АBS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электрические стеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, в также дисковые тормоза задних колес."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html
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экономика, авто, автоваз, lada vesta, тольятти, ижевск, санкт-петербург
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей
АвтоВАЗ: новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей