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Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей - РИА Новости, 25.05.2023
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07:47 25.05.2023 (обновлено: 07:58 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/lada-1873992413.html
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей - РИА Новости, 25.05.2023
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей
Стоимость новой Lada Vesta NG составит от 1,24 миллиона рублей, в ближайшее время новинка поступит в дилерские центры, сообщает "АвтоВАЗ". РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:47
2023-05-25T07:58
экономика
авто
автоваз
lada vesta
тольятти
ижевск
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стоимость новой Lada Vesta NG составит от 1,24 миллиона рублей, в ближайшее время новинка поступит в дилерские центры, сообщает "АвтоВАЗ"."Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей", - говорится в сообщении."Серийное производство этого автомобиля стартовало в начале марта 2023 года в Тольятти. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тысяч автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов", - добавил автопроизводитель.Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90- или 106-сильного двигателя. В базовое оснащение автомобиля входят светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АBS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электрические стеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, в также дисковые тормоза задних колес."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html
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экономика, авто, автоваз, lada vesta, тольятти, ижевск, санкт-петербург
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург
Новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей

АвтоВАЗ: новая Lada Vesta будет стоить от 1,24 миллиона рублей

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стоимость новой Lada Vesta NG составит от 1,24 миллиона рублей, в ближайшее время новинка поступит в дилерские центры, сообщает "АвтоВАЗ".
«
"Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей", - говорится в сообщении.
"Серийное производство этого автомобиля стартовало в начале марта 2023 года в Тольятти. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тысяч автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов", - добавил автопроизводитель.
Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90- или 106-сильного двигателя. В базовое оснащение автомобиля входят светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АBS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электрические стеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, в также дисковые тормоза задних колес.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в 3,2 раза в апреле
4 мая, 09:42
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada VestaТольяттиИжевскСанкт-Петербург
 
 
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