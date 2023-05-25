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Пашинян настаивает, что Лачинский коридор незаконно заблокировали - РИА Новости, 25.05.2023
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18:15 25.05.2023 (обновлено: 18:16 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/lachin-1874164698.html
Пашинян настаивает, что Лачинский коридор незаконно заблокировали
Пашинян настаивает, что Лачинский коридор незаконно заблокировали - РИА Новости, 25.05.2023
Пашинян настаивает, что Лачинский коридор незаконно заблокировали
Армянская сторона настаивает на том, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, незаконно заблокирован, заявил премьер-министр Армении... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:15
2023-05-25T18:16
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянская сторона настаивает на том, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, незаконно заблокирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Вы сказали, что коридор открыт. Мы этого не видим, мы так не считаем", - сказал Пашинян, отвечая на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Лачинский коридор открыт. Он напомнил, что, согласно принятому в ноябре 2020 года трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана, Лачинской коридор должен быть под контролем российских миротворческих сил. "То, что там творится (в настоящее время) - прямое нарушение международного заявления", - сказал армянский премьер, уточнив, что "коридор незаконно заблокирован в присутствии российских миротворцев". Он добавил, что в результате этого в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис, с декабря 2022 года создаются препятствия для поставок продовольствия, необходимых продуктов, газо- и электроснабжения. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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нагорный карабах
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян настаивает, что Лачинский коридор незаконно заблокировали

Премьер Армении Пашинян заявил, что Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянская сторона настаивает на том, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, незаконно заблокирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Вы сказали, что коридор открыт. Мы этого не видим, мы так не считаем", - сказал Пашинян, отвечая на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Лачинский коридор открыт.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
Вчера, 08:00
Он напомнил, что, согласно принятому в ноябре 2020 года трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана, Лачинской коридор должен быть под контролем российских миротворческих сил. "То, что там творится (в настоящее время) - прямое нарушение международного заявления", - сказал армянский премьер, уточнив, что "коридор незаконно заблокирован в присутствии российских миротворцев". Он добавил, что в результате этого в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис, с декабря 2022 года создаются препятствия для поставок продовольствия, необходимых продуктов, газо- и электроснабжения.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Вчера, 17:00
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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