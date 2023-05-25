https://ria.ru/20230525/kylychdaroglu-1874108900.html

Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции

Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции - РИА Новости, 25.05.2023

Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции

Прокурдские политические партии заявили в четверг о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, несмотря на РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:07

2023-05-25T15:07

2023-05-25T15:07

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

рабочая партия курдистана

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Прокурдские политические партии заявили в четверг о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, несмотря на недовольство рядом пунктов его соглашения с националистами из партии Zafer. Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, в рамках соглашения кандидат обязуется выслать из Турции всех нелегальных мигрантов и беженцев максимум в течение одного года. Также один из пунктов совместного протокола гласит, что стороны намерены продолжать борьбу с терроризмом, в том числе "Рабочей партией Курдистана", и отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана. Лидер партии Умит Оздаг не раз критиковал "Партию демократии народов", официальные власти Турции считают ее политическим ответвлением признанной в Турции террористической РПК. "Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая, мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям. Никаких изменений в нашей политике нет", - заявил на пресс-конференции спикер Зеленой партии левых (YSP) Ибрагим Акын. "Эрдоган не является для нас выбором, единственный для нас вариант - смена Эрдогана и его власти", - заявила сопредседатель HDP Первин Булдан. HDP участвовала в парламентских выборах альянсом с YSP. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками. По мнению политологов, большое количество сторонников HDP голосовали за Кылычдароглу в первом туре. В большинстве провинций с преимущественно курдским населением Кылычдароглу одержал победу - к примеру, в районе Дефне провинции Хатай его поддержали более 90% избирателей. В альянс Ata входила в том числе партия Zafer, однако после выборов она заявила о фактическом распаде альянса. В партии отмечали, что Оган сделал заявление от своего лица. Zafer на парламентских выборах получила 2% голосов и не прошла в парламент. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник опроверг утверждения Кылычдароглу о якобы 10 миллионах сирийских беженцев в стране. По его словам, на сегодняшний день в Турции около 5 миллионов беженцев. Он напомнил о подготовке дорожной карты по возвращению беженцев в САР и контактах с сирийским руководством по этой теме. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник, кандидат от семи партий оппозиции Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.

https://ria.ru/20230525/vybory-1873991985.html

https://ria.ru/20230524/vybory-1873816320.html

https://ria.ru/20230518/turtsiya-1872541859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, рабочая партия курдистана