https://ria.ru/20230525/kylychdaroglu-1874108900.html
Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции
Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции - РИА Новости, 25.05.2023
Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции
Прокурдские политические партии заявили в четверг о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, несмотря на РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:07
2023-05-25T15:07
2023-05-25T15:07
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Прокурдские политические партии заявили в четверг о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, несмотря на недовольство рядом пунктов его соглашения с националистами из партии Zafer. Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, в рамках соглашения кандидат обязуется выслать из Турции всех нелегальных мигрантов и беженцев максимум в течение одного года. Также один из пунктов совместного протокола гласит, что стороны намерены продолжать борьбу с терроризмом, в том числе "Рабочей партией Курдистана", и отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана. Лидер партии Умит Оздаг не раз критиковал "Партию демократии народов", официальные власти Турции считают ее политическим ответвлением признанной в Турции террористической РПК. "Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая, мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям. Никаких изменений в нашей политике нет", - заявил на пресс-конференции спикер Зеленой партии левых (YSP) Ибрагим Акын. "Эрдоган не является для нас выбором, единственный для нас вариант - смена Эрдогана и его власти", - заявила сопредседатель HDP Первин Булдан. HDP участвовала в парламентских выборах альянсом с YSP. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками. По мнению политологов, большое количество сторонников HDP голосовали за Кылычдароглу в первом туре. В большинстве провинций с преимущественно курдским населением Кылычдароглу одержал победу - к примеру, в районе Дефне провинции Хатай его поддержали более 90% избирателей. В альянс Ata входила в том числе партия Zafer, однако после выборов она заявила о фактическом распаде альянса. В партии отмечали, что Оган сделал заявление от своего лица. Zafer на парламентских выборах получила 2% голосов и не прошла в парламент. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник опроверг утверждения Кылычдароглу о якобы 10 миллионах сирийских беженцев в стране. По его словам, на сегодняшний день в Турции около 5 миллионов беженцев. Он напомнил о подготовке дорожной карты по возвращению беженцев в САР и контактах с сирийским руководством по этой теме. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник, кандидат от семи партий оппозиции Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
https://ria.ru/20230525/vybory-1873991985.html
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https://ria.ru/20230518/turtsiya-1872541859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Рабочая партия Курдистана
Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции
Партии курдов поддержат Кемаля Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции
СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Прокурдские политические партии заявили в четверг о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, несмотря на недовольство рядом пунктов его соглашения с националистами из партии Zafer.
Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, в рамках соглашения кандидат обязуется выслать из Турции всех нелегальных мигрантов и беженцев максимум в течение одного года.
Также один из пунктов совместного протокола гласит, что стороны намерены продолжать борьбу с терроризмом, в том числе "Рабочей партией Курдистана
", и отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана.
Лидер партии Умит Оздаг не раз критиковал "Партию демократии народов", официальные власти Турции считают ее политическим ответвлением признанной в Турции террористической РПК.
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"Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая, мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям. Никаких изменений в нашей политике нет", - заявил на пресс-конференции спикер Зеленой партии левых (YSP) Ибрагим Акын.
"Эрдоган
не является для нас выбором, единственный для нас вариант - смена Эрдогана и его власти", - заявила сопредседатель HDP Первин Булдан. HDP участвовала в парламентских выборах альянсом с YSP.
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками.
По мнению политологов, большое количество сторонников HDP голосовали за Кылычдароглу в первом туре. В большинстве провинций с преимущественно курдским населением Кылычдароглу одержал победу - к примеру, в районе Дефне провинции Хатай
его поддержали более 90% избирателей.
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В альянс Ata входила в том числе партия Zafer, однако после выборов она заявила о фактическом распаде альянса. В партии отмечали, что Оган сделал заявление от своего лица. Zafer на парламентских выборах получила 2% голосов и не прошла в парламент.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
во вторник опроверг утверждения Кылычдароглу о якобы 10 миллионах сирийских беженцев в стране. По его словам, на сегодняшний день в Турции около 5 миллионов беженцев. Он напомнил о подготовке дорожной карты по возвращению беженцев в САР и контактах с сирийским руководством по этой теме.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник, кандидат от семи партий оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
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