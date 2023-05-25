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"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией - РИА Новости, 25.05.2023
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02:35 25.05.2023 (обновлено: 15:13 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/koshmar-1873981941.html
"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией
"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией - РИА Новости, 25.05.2023
"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией
Союз России и Китая станет настоящим геополитическим кошмаром для США, но стабилизирует ситуацию в мире, пишет Global Times. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:35
2023-05-25T15:13
в мире
китай
россия
михаил мишустин
сша
си цзиньпин
ли цян
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая станет настоящим геополитическим кошмаром для США, но стабилизирует ситуацию в мире, пишет Global Times.&quot;Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — Прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов&quot;, — говорится в материале.Автор также отметил, что опыт всестороннего политического партнерства, какой, например, есть у Китая и России, доказывает, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым. По словам журналиста, сотрудничество Москвы и Пекина "заставляет нервничать" западные СМИ. Как отмечено в статье, для них важно "раскрутить старую шарманку" о том, что Россия "зависима" от Поднебесной, для дискредитации отношений этих двух стран. В заключение обозреватель подчеркнул, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, а помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии этому помешать.Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 мая прибыл в Китай с двухдневным визитом для проведения встречи с руководством КНР. В первый день визита политик посетил Шанхай, где выступил на российско-китайском бизнес-форуме с участием руководителей ведущих компаний России и Китая. Затем Мишустин посетил Пекин и встретился с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.
https://ria.ru/20230524/china-1873827141.html
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в мире, китай, россия, михаил мишустин, сша, си цзиньпин, ли цян
В мире, Китай, Россия, Михаил Мишустин, США, Си Цзиньпин, Ли Цян
"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией

GT: российско-китайский альянс станет для США величайшим геополитическим кошмаром

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая станет настоящим геополитическим кошмаром для США, но стабилизирует ситуацию в мире, пишет Global Times.
«

"Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — Прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов", — говорится в материале.

Автор также отметил, что опыт всестороннего политического партнерства, какой, например, есть у Китая и России, доказывает, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым.
По словам журналиста, сотрудничество Москвы и Пекина "заставляет нервничать" западные СМИ. Как отмечено в статье, для них важно "раскрутить старую шарманку" о том, что Россия "зависима" от Поднебесной, для дискредитации отношений этих двух стран.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 мая прибыл в Китай с двухдневным визитом для проведения встречи с руководством КНР. В первый день визита политик посетил Шанхай, где выступил на российско-китайском бизнес-форуме с участием руководителей ведущих компаний России и Китая. Затем Мишустин посетил Пекин и встретился с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.
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