https://ria.ru/20230525/koshmar-1873981941.html

"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией

"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией - РИА Новости, 25.05.2023

"Это кошмар": в Китае рассказали, к чему приведет сотрудничество с Россией

Союз России и Китая станет настоящим геополитическим кошмаром для США, но стабилизирует ситуацию в мире, пишет Global Times. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T02:35

2023-05-25T02:35

2023-05-25T15:13

в мире

китай

россия

михаил мишустин

сша

си цзиньпин

ли цян

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая станет настоящим геополитическим кошмаром для США, но стабилизирует ситуацию в мире, пишет Global Times."Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — Прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов", — говорится в материале.Автор также отметил, что опыт всестороннего политического партнерства, какой, например, есть у Китая и России, доказывает, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым. По словам журналиста, сотрудничество Москвы и Пекина "заставляет нервничать" западные СМИ. Как отмечено в статье, для них важно "раскрутить старую шарманку" о том, что Россия "зависима" от Поднебесной, для дискредитации отношений этих двух стран. В заключение обозреватель подчеркнул, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, а помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии этому помешать.Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 мая прибыл в Китай с двухдневным визитом для проведения встречи с руководством КНР. В первый день визита политик посетил Шанхай, где выступил на российско-китайском бизнес-форуме с участием руководителей ведущих компаний России и Китая. Затем Мишустин посетил Пекин и встретился с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

https://ria.ru/20230524/china-1873827141.html

https://ria.ru/20230522/kitay-1873384782.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, михаил мишустин, сша, си цзиньпин, ли цян