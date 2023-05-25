https://ria.ru/20230525/kor-1874091748.html

В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью

В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью - РИА Новости, 25.05.2023

В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью

Случай кори зарегистрирован у студента МГИМО, в адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:12

2023-05-25T14:12

2023-05-25T14:19

мгимо

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случай кори зарегистрирован у студента МГИМО, в адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование",- говорится в сообщении.Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, отметили в ведомстве. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, подчеркнули в управлении.

https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мгимо, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, москва, россия, происшествия