https://ria.ru/20230525/kor-1874091748.html
В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью
В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью - РИА Новости, 25.05.2023
В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью
Случай кори зарегистрирован у студента МГИМО, в адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:12
2023-05-25T14:12
2023-05-25T14:19
мгимо
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случай кори зарегистрирован у студента МГИМО, в адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование",- говорится в сообщении.Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, отметили в ведомстве. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгимо, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, москва, россия, происшествия
МГИМО, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Москва, Россия, Происшествия
В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью
Роспотребнадзор сообщил, что один из студентов МГИМО заболел корью
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случай кори зарегистрирован у студента МГИМО, в адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.
"В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ
сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование",- говорится в сообщении.
Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, отметили в ведомстве. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.
В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, подчеркнули в управлении.
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