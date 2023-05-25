https://ria.ru/20230525/kontrol-1874015833.html
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:24
2023-05-25T10:24
2023-05-25T10:47
белоруссия
россия
сергей шойгу
виктор хренин
безопасность
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в соседней стране. Он напомнил, что Москва не передает Минску ядерное оружие."Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — сказал Шойгу. От Белоруссии документы подписал министр обороны Виктор Хренин. При этом Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Союзного государства с учетом военно-политической обстановки могут быть приняты дополнительные меры.
https://ria.ru/20230409/oruzhie-1864053155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, сергей шойгу, виктор хренин, безопасность
Белоруссия, Россия, Сергей Шойгу, Виктор Хренин, Безопасность
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Министр обороны Шойгу: Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в соседней стране.
Он напомнил, что Москва не передает Минску ядерное оружие.
«
"Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — сказал Шойгу.
От Белоруссии документы подписал министр обороны Виктор Хренин
.
При этом Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Союзного государства с учетом военно-политической обстановки могут быть приняты дополнительные меры.
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