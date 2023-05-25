https://ria.ru/20230525/kontrol-1874015833.html

Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023

Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:24

2023-05-25T10:24

2023-05-25T10:47

белоруссия

россия

сергей шойгу

виктор хренин

безопасность

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в соседней стране. Он напомнил, что Москва не передает Минску ядерное оружие."Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — сказал Шойгу. От Белоруссии документы подписал министр обороны Виктор Хренин. При этом Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Союзного государства с учетом военно-политической обстановки могут быть приняты дополнительные меры.

https://ria.ru/20230409/oruzhie-1864053155.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, сергей шойгу, виктор хренин, безопасность