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Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
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10:24 25.05.2023 (обновлено: 10:47 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kontrol-1874015833.html
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:24
2023-05-25T10:47
белоруссия
россия
сергей шойгу
виктор хренин
безопасность
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в соседней стране. Он напомнил, что Москва не передает Минску ядерное оружие."Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — сказал Шойгу. От Белоруссии документы подписал министр обороны Виктор Хренин. При этом Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Союзного государства с учетом военно-политической обстановки могут быть приняты дополнительные меры.
https://ria.ru/20230409/oruzhie-1864053155.html
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белоруссия, россия, сергей шойгу, виктор хренин, безопасность
Белоруссия, Россия, Сергей Шойгу, Виктор Хренин, Безопасность
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Министр обороны Шойгу: Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в соседней стране.
Он напомнил, что Москва не передает Минску ядерное оружие.
«
"Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — сказал Шойгу.
От Белоруссии документы подписал министр обороны Виктор Хренин.
При этом Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Союзного государства с учетом военно-политической обстановки могут быть приняты дополнительные меры.
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БелоруссияРоссияСергей ШойгуВиктор ХренинБезопасность
 
 
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