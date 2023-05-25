https://ria.ru/20230525/kndr-1873989077.html

Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол

Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол - РИА Новости, 25.05.2023

Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол

Речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T06:47

2023-05-25T06:47

2023-05-25T10:59

в мире

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пхеньян

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александр мацегора

аврил хейнс

джон кирби

оон

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?" — пояснил он, комментируя утверждения в западных СМИ о якобы имевших место поставках боеприпасов в свете украинского конфликта.Американская газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США в начале сентября 2022 года написала, что Москва "закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи". Кроме того, в декабре 2022 года телеканал CNBC со ссылкой на директора Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщал, что России "пришлось обратиться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР". В свою очередь, представитель Белого дома Джон Кирби в январе заявил, что США передали экспертной группе Совбеза ООН информацию о возможных поставках КНДР "Группе Вагнера" вооружений для использования в Украине. В Пхеньяне неоднократно опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/kndr-1873985576.html

россия

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в мире, россия, пхеньян, сша, александр мацегора, аврил хейнс, джон кирби, оон