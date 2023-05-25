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Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол - РИА Новости, 25.05.2023
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06:47 25.05.2023 (обновлено: 10:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kndr-1873989077.html
Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол
Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол - РИА Новости, 25.05.2023
Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол
Речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T06:47
2023-05-25T10:59
в мире
россия
пхеньян
сша
александр мацегора
аврил хейнс
джон кирби
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. &quot;В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?&quot; — пояснил он, комментируя утверждения в западных СМИ о якобы имевших место поставках боеприпасов в свете украинского конфликта.Американская газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США в начале сентября 2022 года написала, что Москва "закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи". Кроме того, в декабре 2022 года телеканал CNBC со ссылкой на директора Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщал, что России "пришлось обратиться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР". В свою очередь, представитель Белого дома Джон Кирби в январе заявил, что США передали экспертной группе Совбеза ООН информацию о возможных поставках КНДР "Группе Вагнера" вооружений для использования в Украине. В Пхеньяне неоднократно опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, пхеньян, сша, александр мацегора, аврил хейнс, джон кирби, оон
В мире, Россия, Пхеньян, США, Александр Мацегора, Аврил Хейнс, Джон Кирби, ООН
Речи о поставках северокорейских боеприпасов в Россию не идет, заявил посол

Посол России в Пхеньяне: речи о поставках боеприпасов КНДР в Россию не идет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк122-миллиметровые самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
122-миллиметровые самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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122-миллиметровые самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
«

"В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?" — пояснил он, комментируя утверждения в западных СМИ о якобы имевших место поставках боеприпасов в свете украинского конфликта.

Американская газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США в начале сентября 2022 года написала, что Москва "закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи". Кроме того, в декабре 2022 года телеканал CNBC со ссылкой на директора Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщал, что России "пришлось обратиться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР".
В свою очередь, представитель Белого дома Джон Кирби в январе заявил, что США передали экспертной группе Совбеза ООН информацию о возможных поставках КНДР "Группе Вагнера" вооружений для использования в Украине.
В Пхеньяне неоднократно опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.
Читайте полный текст интервью >>>
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