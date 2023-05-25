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Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол - РИА Новости, 25.05.2023
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04:35 25.05.2023 (обновлено: 09:12 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kndr-1873985576.html
Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол
Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол - РИА Новости, 25.05.2023
Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол
Ни один из испытательных ракетных пусков КНДР не создал какой-либо угрозы дальневосточным регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T04:35
2023-05-25T09:12
россия
пхеньян
александр мацегора
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ни один из испытательных ракетных пусков КНДР не создал какой-либо угрозы дальневосточным регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. Он отметил, что КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, провела десятки испытательных запусков. "Причем ни один из них не создал какой-либо угрозы нашим дальневосточным регионам. Корейская сторона неоднократно заявляла, что она неукоснительно следует этому принципу. Оснований не доверять ей у нас нет", - сказал российский дипломат. В середине апреля сообщалось, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/kndr-1873982278.html
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пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, александр мацегора, ким чен ын, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол

Посол России в Пхеньяне: испытательные пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ни один из испытательных ракетных пусков КНДР не создал какой-либо угрозы дальневосточным регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Он отметил, что КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, провела десятки испытательных запусков.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет
Вчера, 02:35
"Причем ни один из них не создал какой-либо угрозы нашим дальневосточным регионам. Корейская сторона неоднократно заявляла, что она неукоснительно следует этому принципу. Оснований не доверять ей у нас нет", - сказал российский дипломат.
В середине апреля сообщалось, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
Читайте полный текст интервью >>>
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Сеуле заявили, что КНДР может скоро запустить военный спутник
23 мая, 16:41
 
РоссияПхеньянАлександр МацегораКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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