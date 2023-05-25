https://ria.ru/20230525/kndr-1873985576.html

Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол

Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол - РИА Новости, 25.05.2023

Пуски ракет КНДР не создавали угроз регионам России, заявил посол

Ни один из испытательных ракетных пусков КНДР не создал какой-либо угрозы дальневосточным регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T04:35

2023-05-25T04:35

2023-05-25T09:12

россия

пхеньян

александр мацегора

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ни один из испытательных ракетных пусков КНДР не создал какой-либо угрозы дальневосточным регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. Он отметил, что КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, провела десятки испытательных запусков. "Причем ни один из них не создал какой-либо угрозы нашим дальневосточным регионам. Корейская сторона неоднократно заявляла, что она неукоснительно следует этому принципу. Оснований не доверять ей у нас нет", - сказал российский дипломат. В середине апреля сообщалось, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/kndr-1873982278.html

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873681442.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, александр мацегора, ким чен ын, кндр (северная корея)