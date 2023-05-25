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Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет - РИА Новости, 25.05.2023
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02:35 25.05.2023 (обновлено: 09:12 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kndr-1873982278.html
Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет
Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет - РИА Новости, 25.05.2023
Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет
КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:35
2023-05-25T09:12
в мире
сша
япония
южная корея
александр мацегора
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.По его словам, разработка Пхеньяном новых баллистических ракет и следующие одно за другим их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к КНДР."Следует признать, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков", - сказал дипломат.Он отметил, что у руководства КНДР не появились бы причины разрабатывать и реализовывать масштабные ракетно-ядерные программы, если бы не было "агрессии, нарастающего военного, политического и экономического давления, попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать существующий здесь социально-политический строй"."Нападать на США, Японию или Южную Корею, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются", - добавил российский посол.Он подчеркнул, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.В середине апреля сообщалось, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873681442.html
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сша
япония
южная корея
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в мире, сша, япония, южная корея, александр мацегора, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, США, Япония, Южная Корея, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет

Посол России в Пхеньяне: КНДР разработала полную линейку баллистических и крылатых ракет

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
По его словам, разработка Пхеньяном новых баллистических ракет и следующие одно за другим их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к КНДР.
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"Следует признать, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков", - сказал дипломат.
Он отметил, что у руководства КНДР не появились бы причины разрабатывать и реализовывать масштабные ракетно-ядерные программы, если бы не было "агрессии, нарастающего военного, политического и экономического давления, попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать существующий здесь социально-политический строй".
«
"Нападать на США, Японию или Южную Корею, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются", - добавил российский посол.
Он подчеркнул, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.
В середине апреля сообщалось, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
Читайте полный текст интервью >>>
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