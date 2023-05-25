https://ria.ru/20230525/kndr-1873982278.html

Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет

Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет - РИА Новости, 25.05.2023

Посол России в КНДР оценил арсенал северокорейских ракет

КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T02:35

2023-05-25T02:35

2023-05-25T09:12

в мире

сша

япония

южная корея

александр мацегора

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. КНДР разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.По его словам, разработка Пхеньяном новых баллистических ракет и следующие одно за другим их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к КНДР."Следует признать, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков", - сказал дипломат.Он отметил, что у руководства КНДР не появились бы причины разрабатывать и реализовывать масштабные ракетно-ядерные программы, если бы не было "агрессии, нарастающего военного, политического и экономического давления, попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать существующий здесь социально-политический строй"."Нападать на США, Японию или Южную Корею, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются", - добавил российский посол.Он подчеркнул, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.В середине апреля сообщалось, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873681442.html

https://ria.ru/20230520/pobeda-1873161329.html

сша

япония

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сша, япония, южная корея, александр мацегора, ким чен ын, кндр (северная корея)