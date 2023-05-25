https://ria.ru/20230525/kitay-1873993065.html

МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина

МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина - РИА Новости, 25.05.2023

МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала нарративной ловушкой обвинения Белого дома в "экономическом давлении" из-за мер Китая в отношении... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:05

2023-05-25T08:05

2023-05-25T08:05

в мире

китай

сша

хуа чуньин

джон кирби

huawei technologies

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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала нарративной ловушкой обвинения Белого дома в "экономическом давлении" из-за мер Китая в отношении американского производителя полупроводников Micron. "Говоря о мерах в отношении Micron, США обвиняют Китай в "экономическом давлении". Это очередная нарративная ловушка. Как насчет Huawei и более тысячи других китайских компаний под американскими санкциями? С таким же успехом США могут утверждать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие нет", - написала Хуа Чуньин в своем Twitter. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. В среду представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что соответствующее решение вышло на следующий день после того, как лидеры Большой семерки впервые сделали заявление по вопросу экономической стабильности и безопасности, выразили озабоченность по вопросу применения практик экономического давления и противодействию усилиям такого рода. По словам Кирби, власти Китая ответили "экономическим давлением" на "критику об экономическом давлении".

https://ria.ru/20220815/davlenie-1809758223.html

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, хуа чуньин, джон кирби, huawei technologies