https://ria.ru/20230525/kitay-1873993065.html
МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина
МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина - РИА Новости, 25.05.2023
МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала нарративной ловушкой обвинения Белого дома в "экономическом давлении" из-за мер Китая в отношении... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:05
2023-05-25T08:05
2023-05-25T08:05
в мире
китай
сша
хуа чуньин
джон кирби
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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала нарративной ловушкой обвинения Белого дома в "экономическом давлении" из-за мер Китая в отношении американского производителя полупроводников Micron. "Говоря о мерах в отношении Micron, США обвиняют Китай в "экономическом давлении". Это очередная нарративная ловушка. Как насчет Huawei и более тысячи других китайских компаний под американскими санкциями? С таким же успехом США могут утверждать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие нет", - написала Хуа Чуньин в своем Twitter. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. В среду представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что соответствующее решение вышло на следующий день после того, как лидеры Большой семерки впервые сделали заявление по вопросу экономической стабильности и безопасности, выразили озабоченность по вопросу применения практик экономического давления и противодействию усилиям такого рода. По словам Кирби, власти Китая ответили "экономическим давлением" на "критику об экономическом давлении".
https://ria.ru/20220815/davlenie-1809758223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, хуа чуньин, джон кирби, huawei technologies
В мире, Китай, США, Хуа Чуньин, Джон Кирби, Huawei Technologies
МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина
МИД Китая назвал заявления США об экономическом давлении Пекина нарративной ловушкой