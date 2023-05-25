https://ria.ru/20230525/kipelov-1874067784.html

Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста

Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста - РИА Новости, 25.05.2023

Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста

Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:34

2023-05-25T13:34

2023-05-25T13:34

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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России. "Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!" – написал исполнитель.Он также поблагодарил коллег, которые сотрудничали с ним долгие годы."Это не только моя заслуга, а также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас – коллеги-музыканты, авторы текстов песен, команда группы "Кипелов", – заключил вокалист.Президент Владимир Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову 24 мая звание заслуженного артиста России. Исполнитель обрел популярность как вокалист группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году он выпустил первый альбом своего проекта, группы "Кипелов". После начала спецоперации музыкант поддержал действия российских властей.

https://ria.ru/20230524/pekha-1873865946.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ария, россия, владимир путин, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса