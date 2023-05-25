Рейтинг@Mail.ru
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:34 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/kipelov-1874067784.html
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста - РИА Новости, 25.05.2023
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста
Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:34
2023-05-25T13:34
шоубиз
ария
россия
владимир путин
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136922/42/1369224223_107:0:3748:2048_1920x0_80_0_0_9ba4b91e154c4eed32b4098047e5174a.jpg
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России. &quot;Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!&quot; – написал исполнитель.Он также поблагодарил коллег, которые сотрудничали с ним долгие годы.&quot;Это не только моя заслуга, а также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас – коллеги-музыканты, авторы текстов песен, команда группы &quot;Кипелов&quot;, – заключил вокалист.Президент Владимир Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову 24 мая звание заслуженного артиста России. Исполнитель обрел популярность как вокалист группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году он выпустил первый альбом своего проекта, группы "Кипелов". После начала спецоперации музыкант поддержал действия российских властей.
https://ria.ru/20230524/pekha-1873865946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136922/42/1369224223_993:0:3724:2048_1920x0_80_0_0_c237c3f9cab6beb5ad410cebfe4ef556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ария, россия, владимир путин, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ария, Россия, Владимир Путин, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста

Кипелов поблагодарил работавших с ним коллег после присвоения звания заслуженного артиста

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастник группы "Ария"Валерий Кипелов на концерте в клубе Stadium Live
Участник группы АрияВалерий Кипелов на концерте в клубе Stadium Live - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России.
«

"Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!" – написал исполнитель.

Он также поблагодарил коллег, которые сотрудничали с ним долгие годы.
«

"Это не только моя заслуга, а также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас – коллеги-музыканты, авторы текстов песен, команда группы "Кипелов", – заключил вокалист.

Президент Владимир Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову 24 мая звание заслуженного артиста России.
Исполнитель обрел популярность как вокалист группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году он выпустил первый альбом своего проекта, группы "Кипелов".
После начала спецоперации музыкант поддержал действия российских властей.
Певица Эдита Пьеха во время выступления на сольном концерте - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Эдита Пьеха получила звание почетного гражданина Петербурга
24 мая, 14:39
 
ШоубизАрияРоссияВладимир ПутинЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала