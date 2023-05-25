https://ria.ru/20230525/kipelov-1874067784.html
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста - РИА Новости, 25.05.2023
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста
Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:34
2023-05-25T13:34
2023-05-25T13:34
шоубиз
ария
россия
владимир путин
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136922/42/1369224223_107:0:3748:2048_1920x0_80_0_0_9ba4b91e154c4eed32b4098047e5174a.jpg
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Экс-солист группы "Ария" Валерий Кипелов отреагировал на своей странице "ВКонтакте" на присвоение ему звания заслуженного артиста России. "Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!" – написал исполнитель.Он также поблагодарил коллег, которые сотрудничали с ним долгие годы."Это не только моя заслуга, а также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас – коллеги-музыканты, авторы текстов песен, команда группы "Кипелов", – заключил вокалист.Президент Владимир Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову 24 мая звание заслуженного артиста России. Исполнитель обрел популярность как вокалист группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году он выпустил первый альбом своего проекта, группы "Кипелов". После начала спецоперации музыкант поддержал действия российских властей.
https://ria.ru/20230524/pekha-1873865946.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136922/42/1369224223_993:0:3724:2048_1920x0_80_0_0_c237c3f9cab6beb5ad410cebfe4ef556.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ария, россия, владимир путин, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ария, Россия, Владимир Путин, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста
Кипелов поблагодарил работавших с ним коллег после присвоения звания заслуженного артиста