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Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов - РИА Новости, 25.05.2023
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15:28 25.05.2023 (обновлено: 16:15 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html
Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов
Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов - РИА Новости, 25.05.2023
Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов
Кардиохирурги Оренбургской областной клинической больницы имени В. И. Войнова спасли жизнь многодетной матери вскоре после родов, сообщили в областном... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:28
2023-05-25T16:15
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здоровье - общество
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УФА, 25 мая — РИА Новости. Кардиохирурги Оренбургской областной клинической больницы имени В. И. Войнова спасли жизнь многодетной матери вскоре после родов, сообщили в областном Минздраве. Как уточняется, женщине планово сделали кесарево сечение, и на свет появился здоровый малыш, став пятым ребенком в семье. Однако через семь часов после родов матери понадобилась помощь кардиохирургов."Вскоре после родов у Елены начались проблемы со здоровьем. Она заметила необычные симптомы еще на 39-й неделе беременности. Ее рука начала онемевать, а кровообращение в указательном пальце существенно ухудшилось. С помощью ультразвукового исследования сердца было обнаружено опасное состояние — тромб в сердце", — говорится в сообщении. Женщину экстренно госпитализировали в Оренбургскую областную клиническую больницу имени В. И. Войнова, где врачи кардиохирургического отделения сразу приступили к операции. Учитывая недавнее кесарево сечение, а также тяжелую анемию и анатомические особенности, специалисты работали в условиях вспомогательного искусственного кровообращения на работающем сердце. Несмотря на высокий риск, врачи провели операцию успешно. После этого молодой матери потребовалось переливание крови, которую удалось быстро подобрать.В ведомстве отметили, что сложную операцию провели заслуженный врач России, заведующий кардиохирургическим отделением Виктор Рожков, кардиохирурги Александр Попов и Эльвин Халилов, анестезиолог Николай Воронов, перфузиолог Александр Шамов, операционная сестра Багиля Айтупова, а также медсестры-анестезисты Тамила Лыскова и Мария Донченко. Сейчас пациентка готовится к выписке из отделения. Ей предстоит двухнедельная реабилитация в больнице.
https://ria.ru/20230517/rody-1872382415.html
https://ria.ru/20230410/opukhol-1864256925.html
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оренбург, здоровье - общество
Хорошие новости, Оренбург, Здоровье - Общество
Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов

В Оренбурге кардиохирурги спасли многодетную мать после родов, убрав тромб из сердца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПациент в операционном блоке в больнице
Пациент в операционном блоке в больнице - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пациент в операционном блоке в больнице. Архивное фото
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УФА, 25 мая — РИА Новости. Кардиохирурги Оренбургской областной клинической больницы имени В. И. Войнова спасли жизнь многодетной матери вскоре после родов, сообщили в областном Минздраве.
Как уточняется, женщине планово сделали кесарево сечение, и на свет появился здоровый малыш, став пятым ребенком в семье. Однако через семь часов после родов матери понадобилась помощь кардиохирургов.
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"Вскоре после родов у Елены начались проблемы со здоровьем. Она заметила необычные симптомы еще на 39-й неделе беременности. Ее рука начала онемевать, а кровообращение в указательном пальце существенно ухудшилось. С помощью ультразвукового исследования сердца было обнаружено опасное состояние — тромб в сердце", — говорится в сообщении.
Женщину экстренно госпитализировали в Оренбургскую областную клиническую больницу имени В. И. Войнова, где врачи кардиохирургического отделения сразу приступили к операции. Учитывая недавнее кесарево сечение, а также тяжелую анемию и анатомические особенности, специалисты работали в условиях вспомогательного искусственного кровообращения на работающем сердце. Несмотря на высокий риск, врачи провели операцию успешно. После этого молодой матери потребовалось переливание крови, которую удалось быстро подобрать.
В ведомстве отметили, что сложную операцию провели заслуженный врач России, заведующий кардиохирургическим отделением Виктор Рожков, кардиохирурги Александр Попов и Эльвин Халилов, анестезиолог Николай Воронов, перфузиолог Александр Шамов, операционная сестра Багиля Айтупова, а также медсестры-анестезисты Тамила Лыскова и Мария Донченко.
Сейчас пациентка готовится к выписке из отделения. Ей предстоит двухнедельная реабилитация в больнице.
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