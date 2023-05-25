https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223955.html

Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху

Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху - РИА Новости, 25.05.2023

Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:02

2023-05-25T23:02

2023-05-25T23:02

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "Мы признательны за оперативную реакцию на предложение провести очередную нашу встречу, и рассчитываю, что это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов, о которых мы уже давно говорим. Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230522/dogovor-1873446954.html

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

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