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Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху - РИА Новости, 25.05.2023
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23:02 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223955.html
Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху
Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху - РИА Новости, 25.05.2023
Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:02
2023-05-25T23:02
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "Мы признательны за оперативную реакцию на предложение провести очередную нашу встречу, и рассчитываю, что это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов, о которых мы уже давно говорим. Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230522/dogovor-1873446954.html
россия
азербайджан
армения
нагорный карабах
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, никол пашинян, в мире, нагорный карабах
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Никол Пашинян, В мире, Нагорный Карабах
Путин назвал трехстороннюю встречу прологом к решению вопросов по Карабаху

Путин: встреча с Пашиняном и Алиевым станет прологом к решению вопросов по Карабаху

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
"Мы признательны за оперативную реакцию на предложение провести очередную нашу встречу, и рассчитываю, что это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов, о которых мы уже давно говорим. Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы", - сказал Путин.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Ереван и Баку согласовали еще две статьи проекта мирного договора
22 мая, 16:15
 
РоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияНикол ПашинянВ миреНагорный Карабах
 
 
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