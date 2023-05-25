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Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования - РИА Новости, 25.05.2023
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22:45 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874222678.html
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования - РИА Новости, 25.05.2023
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:45
2023-05-25T22:45
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
азербайджан
нагорный карабах
россия
армения
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. "В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки, ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям", - сказал Путин.
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азербайджан
нагорный карабах
россия
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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах, россия, армения, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Армения, В мире
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах
Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.
"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки, ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям", - сказал Путин.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянАзербайджанНагорный КарабахРоссияАрменияВ мире
 
 
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