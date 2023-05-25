https://ria.ru/20230525/karabakh-1874222678.html

Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования

Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования - РИА Новости, 25.05.2023

Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования

Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:45

2023-05-25T22:45

2023-05-25T22:45

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

азербайджан

нагорный карабах

россия

армения

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. "В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки, ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

азербайджан

нагорный карабах

россия

армения

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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах, россия, армения, в мире