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Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования - РИА Новости, 25.05.2023
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:45
2023-05-25T22:45
2023-05-25T22:45
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. "В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки, ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах, россия, армения, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Армения, В мире
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования