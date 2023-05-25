https://ria.ru/20230525/kapital-1874207283.html

ЛДПР предложила ввести отцовский капитал

ЛДПР предложила ввести отцовский капитал - РИА Новости, 25.05.2023

ЛДПР предложила ввести отцовский капитал

ЛДПР предлагает ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:06

2023-05-25T20:06

2023-05-25T20:06

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Предложение было высказано Слуцким, когда он рассказывал о программных установках партии по случаю годовщины избрания на пост лидера ЛДПР. "Внутри официального брака отец получает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И один миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего", — сказал Слуцкий. Слуцкий отметил, что также предлагается ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов, "а в случае развода отец обязан будет вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала".

https://ria.ru/20230522/matkapital-1873426718.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия