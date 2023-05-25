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ЛДПР предложила ввести отцовский капитал - РИА Новости, 25.05.2023
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20:06 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/kapital-1874207283.html
ЛДПР предложила ввести отцовский капитал
ЛДПР предложила ввести отцовский капитал - РИА Новости, 25.05.2023
ЛДПР предложила ввести отцовский капитал
ЛДПР предлагает ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:06
2023-05-25T20:06
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Предложение было высказано Слуцким, когда он рассказывал о программных установках партии по случаю годовщины избрания на пост лидера ЛДПР. "Внутри официального брака отец получает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И один миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего", — сказал Слуцкий. Слуцкий отметил, что также предлагается ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов, "а в случае развода отец обязан будет вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала".
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия
ЛДПР предложила ввести отцовский капитал

Слуцкий: ЛДПР предложила ввести отцовский капитал как способ подъема демографии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина гуляет с ребенком в парке в Москве
Мужчина гуляет с ребенком в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина гуляет с ребенком в парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Предложение было высказано Слуцким, когда он рассказывал о программных установках партии по случаю годовщины избрания на пост лидера ЛДПР.
«
"Внутри официального брака отец получает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И один миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего", — сказал Слуцкий.
Слуцкий отметил, что также предлагается ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов, "а в случае развода отец обязан будет вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала".
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ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРРоссия
 
 
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