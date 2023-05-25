https://ria.ru/20230525/gusev-1874109740.html
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона - РИА Новости, 25.05.2023
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:10
2023-05-25T15:10
2023-05-25T15:12
политика
воронежская область
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
единая россия
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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. Выборы пройдут в Единый день голосования - 10 сентября. "Объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в "Единой России", которой сегодня и был дан старт", - написал в четверг Гусев в своем телеграм-канале. Он победил на выборах губернатора Воронежской области в 2018 году. До этого Гусев с декабря 2017 года был временно исполняющим обязанности главы региона. Ранее он был мэром Воронежа, избравшись на этот пост в 2013 году.
https://ria.ru/20230524/golosovanie-1873876851.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воронежская область, воронеж, александр гусев (государственный служащий), единая россия
Политика, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Единая Россия
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона
Воронежский губернатор Гусев объявил о своем участии в сентябрьских выборах главы региона