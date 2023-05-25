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Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона - РИА Новости, 25.05.2023
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15:10 25.05.2023 (обновлено: 15:12 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/gusev-1874109740.html
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона - РИА Новости, 25.05.2023
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:10
2023-05-25T15:12
политика
воронежская область
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
единая россия
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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. Выборы пройдут в Единый день голосования - 10 сентября. "Объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в "Единой России", которой сегодня и был дан старт", - написал в четверг Гусев в своем телеграм-канале. Он победил на выборах губернатора Воронежской области в 2018 году. До этого Гусев с декабря 2017 года был временно исполняющим обязанности главы региона. Ранее он был мэром Воронежа, избравшись на этот пост в 2013 году.
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политика, воронежская область, воронеж, александр гусев (государственный служащий), единая россия
Политика, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Единая Россия
Воронежский губернатор Гусев объявил об участии в выборах главы региона

Воронежский губернатор Гусев объявил о своем участии в сентябрьских выборах главы региона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы региона, которые состоятся в сентябре этого года.
Выборы пройдут в Единый день голосования - 10 сентября.
«
"Объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в "Единой России", которой сегодня и был дан старт", - написал в четверг Гусев в своем телеграм-канале.
Он победил на выборах губернатора Воронежской области в 2018 году. До этого Гусев с декабря 2017 года был временно исполняющим обязанности главы региона. Ранее он был мэром Воронежа, избравшись на этот пост в 2013 году.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В предварительном голосовании ЕР приняли участие 1,5 миллиона человек
24 мая, 15:08
 
ПолитикаВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (государственный служащий)Единая Россия
 
 
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