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Оверчук прокомментировал встречу с вице-премьерами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 25.05.2023
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23:40 25.05.2023 (обновлено: 23:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/granitsy-1874226905.html
Оверчук прокомментировал встречу с вице-премьерами Армении и Азербайджана
Оверчук прокомментировал встречу с вице-премьерами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 25.05.2023
Оверчук прокомментировал встречу с вице-премьерами Армении и Азербайджана
Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю в Москве обсудят порядок пересечения армяно-азербайджанских границ, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:40
2023-05-25T23:59
армения
азербайджан
алексей оверчук
владимир путин
россия
в мире
нагорный карабах
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю в Москве обсудят порядок пересечения армяно-азербайджанских границ, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Ранее эту встречу анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров в Кремле. "Конкретно как раз и будем говорить, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут", - сказал Оверчук журналистам, говоря о предстоящей встрече. Он сообщил, что встреча пройдет в Москве.
https://ria.ru/20230525/dogovor-1874045541.html
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армения, азербайджан, алексей оверчук, владимир путин, россия, в мире, нагорный карабах
Армения, Азербайджан, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Россия, В мире, Нагорный Карабах
Оверчук прокомментировал встречу с вице-премьерами Армении и Азербайджана

Оверчук: вице-премьеры России, Армении и Азербайджана обсудят порядок пересечения границ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю в Москве обсудят порядок пересечения армяно-азербайджанских границ, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее эту встречу анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров в Кремле.
«
"Конкретно как раз и будем говорить, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут", - сказал Оверчук журналистам, говоря о предстоящей встрече.
Он сообщил, что встреча пройдет в Москве.
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АрменияАзербайджанАлексей ОверчукВладимир ПутинРоссияВ миреНагорный Карабах
 
 
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