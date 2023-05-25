https://ria.ru/20230525/gosduma-1874137011.html

Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей

Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей - РИА Новости, 25.05.2023

Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей

Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России" Госдума РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:37

2023-05-25T16:37

2023-05-25T16:47

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сн_образование

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873629543_0:102:3071:1830_1920x0_80_0_0_5f98c2aabfa4aa013b437f3467bb5de9.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России" Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании в четверг. Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью по образовательным программам дошкольного образования. Как отмечала глава комитета по просвещению Ольга Казакова, законопроект посвящен двум новеллам, которые касаются подготовки педагогических работников в системе колледжей и техникумов. Предполагается, что выпускники могут работать в детских садах, если они совершеннолетние, и при том, что они должны пройти все профессиональные программы к этому моменту и тогда могут легально работать воспитателями в детских садах. По словам Казаковой, текст претерпел изменения, так как в первом варианте инициативы было прописано, что студенты колледжей могли преподавать в начальной школе. Также депутат Госдумы Александр Мажуга предложил включить в инициативу новеллу о том, чтобы студенты вузов с любого курса могли работать в образовательных учреждениях и научных организациях лаборантами и инженерами.

https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование, навигатор абитуриента