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Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей - РИА Новости, 25.05.2023
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16:37 25.05.2023 (обновлено: 16:47 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/gosduma-1874137011.html
Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей
Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей - РИА Новости, 25.05.2023
Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей
Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России" Госдума РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:37
2023-05-25T16:47
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России" Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании в четверг. Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью по образовательным программам дошкольного образования. Как отмечала глава комитета по просвещению Ольга Казакова, законопроект посвящен двум новеллам, которые касаются подготовки педагогических работников в системе колледжей и техникумов. Предполагается, что выпускники могут работать в детских садах, если они совершеннолетние, и при том, что они должны пройти все профессиональные программы к этому моменту и тогда могут легально работать воспитателями в детских садах. По словам Казаковой, текст претерпел изменения, так как в первом варианте инициативы было прописано, что студенты колледжей могли преподавать в начальной школе. Также депутат Госдумы Александр Мажуга предложил включить в инициативу новеллу о том, чтобы студенты вузов с любого курса могли работать в образовательных учреждениях и научных организациях лаборантами и инженерами.
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Госдума приняла в I чтении проект о работе студентов педколледжей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России" Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании в четверг.
Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью по образовательным программам дошкольного образования.
Как отмечала глава комитета по просвещению Ольга Казакова, законопроект посвящен двум новеллам, которые касаются подготовки педагогических работников в системе колледжей и техникумов. Предполагается, что выпускники могут работать в детских садах, если они совершеннолетние, и при том, что они должны пройти все профессиональные программы к этому моменту и тогда могут легально работать воспитателями в детских садах.
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По словам Казаковой, текст претерпел изменения, так как в первом варианте инициативы было прописано, что студенты колледжей могли преподавать в начальной школе.
Также депутат Госдумы Александр Мажуга предложил включить в инициативу новеллу о том, чтобы студенты вузов с любого курса могли работать в образовательных учреждениях и научных организациях лаборантами и инженерами.
 
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