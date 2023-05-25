https://ria.ru/20230525/es-1874078267.html

ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД

ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2023

ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД

Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, антироссийская заряженность их гражданской миссии в стране даже не скрывается, заявил в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:33

2023-05-25T13:33

2023-05-25T14:39

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, антироссийская заряженность их гражданской миссии в стране даже не скрывается, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Совет ЕС в конце мая запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Целью миссии, согласно документу, является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству."Видим, что при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами. В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения. Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается", - сказал дипломат.По словам Галузина, под лозунгом борьбы с "гибридными угрозами, иностранным информационным вмешательством" в стране "будет насаждаться неприкрытая цензура, внедряться западные "ценности", искореняться все русское"."Хорошо помним, к чему привела подобная политика на Украине", - добавил он."С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране", - резюмировал замминистра.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230525/missiya-1874077659.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, евросоюз, в мире