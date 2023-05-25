https://ria.ru/20230525/es-1874078267.html
ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД
ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2023
ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД
Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, антироссийская заряженность их гражданской миссии в стране даже не скрывается, заявил в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:33
2023-05-25T13:33
2023-05-25T14:39
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, антироссийская заряженность их гражданской миссии в стране даже не скрывается, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Совет ЕС в конце мая запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Целью миссии, согласно документу, является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству."Видим, что при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами. В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения. Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается", - сказал дипломат.По словам Галузина, под лозунгом борьбы с "гибридными угрозами, иностранным информационным вмешательством" в стране "будет насаждаться неприкрытая цензура, внедряться западные "ценности", искореняться все русское"."Хорошо помним, к чему привела подобная политика на Украине", - добавил он."С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране", - резюмировал замминистра.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, евросоюз, в мире
Россия, Молдавия, Евросоюз, В мире
ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, заявили в МИД
МИД: ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, даже не скрывая этого
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, антироссийская заряженность их гражданской миссии в стране даже не скрывается, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Совет ЕС в конце мая запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии
. Целью миссии, согласно документу, является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина
"Видим, что при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами. В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения. Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается", - сказал дипломат.
По словам Галузина, под лозунгом борьбы с "гибридными угрозами, иностранным информационным вмешательством" в стране "будет насаждаться неприкрытая цензура, внедряться западные "ценности", искореняться все русское".
"Хорошо помним, к чему привела подобная политика на Украине", - добавил он.
"С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США
и НАТО
, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране", - резюмировал замминистра.
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии