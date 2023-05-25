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Нижегородский губернатор представил проект внедрения системы экомониторинга - РИА Новости, 25.05.2023
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Нижегородская область
 
17:22 25.05.2023 (обновлено: 17:23 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ekomonitoring-1874149660.html
Нижегородский губернатор представил проект внедрения системы экомониторинга
Нижегородский губернатор представил проект внедрения системы экомониторинга - РИА Новости, 25.05.2023
Нижегородский губернатор представил проект внедрения системы экомониторинга
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил комиссии Госсовета проект внедрения системы экомониторинга в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:22
2023-05-25T17:23
нижегородская область
глеб никитин
общество
экология
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил комиссии Госсовета проект внедрения системы экомониторинга в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. Никитин выступил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", председателем которой он является, на площадке Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. "Создание системы экомониторинга – это региональная инициатива. На первом этапе внедрения сети экомониторинга мы устанавливаем восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы в семи крупных городах региона. В девяти городах появится 50 малогабаритных автоматических станций оценки качества атмосферного воздуха. Уже приобрели передвижную экологическую лабораторию и дооснастили две существующие", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Он пояснил, что на втором этапе планируется внедрение системы экомониторинга водных объектов путем установки автоматических датчиков, оценивающих как уровень загрязнения водоема химическими веществами, так и гидрологическую ситуацию. Первый этап проекта внедрения системы экомониторинга стартовал в Нижегородской области в 2020 году и завершится в 2023 году, второй этап планируется начать в 2024 году и завершить в 2026 году. Никитин также рассказал, что в рамках нацпроекта "Экология" Нижегородская область реализует шесть региональных проектов, которые влияют на улучшение качества жизни населения. Так, по проекту "Чистая страна" будет очищено и вовлечено в хозяйственный оборот более 200 гектаров земель. "Нижегородская область – один из пилотных регионов России по реализации природоохранного проекта с применением метода сепарации. Положительным примером является завершенный в 2022 году проект рекультивации Шуваловской свалки площадью почти 18 гектаров. Также в числе примеров можно назвать свалку в Богородске площадью более 45 гектаров", - сказал губернатор. Глава региона отметил, что благодаря оптимизации технических решений по ликвидации свалок удалось сократить расходы федерального и областного бюджетов на 445 миллионов рублей и распределить экономию на вновь отобранные проекты, к реализации которых приступили досрочно. В дальнейшем работу планируется продолжать в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". "Мы уже заявили и ведем подготовительные работы по 14 наиболее опасным объектам – это и площадки с кислыми гудронами, и нефтеямы, и промышленные свалки. Собираемся этот список расширять, в частности, рекультивировать старые муниципальные свалки-полигоны, их у нас в регионе около 40", - сообщил Никитин. Губернатор отметил, что для досрочного достижения показателей, установленных президентом России Владимиром Путиным, в регионе запущена программа модернизации действующих объектов, внедряются мощности по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Прогнозируется, что уже в 2025 году показатель по обработке достигнет 100% ТКО, а показатель по утилизации планируется к 2026 году довести до 42%. По поручению президента, к 2030 году он должен достичь 50%. Никитин также рассказал, что с 2019 года область реализует федеральный проект "Оздоровление Волги". За это время выполнены строительно-монтажные работы по 31 объекту, что позволит обеспечить сокращение отведения в Волгу загрязненных сточных вод в три раза. В 2023 году планируется завершить работы еще на трех объектах. Кроме того, ведется реконструкция крупнейшего городского объекта водоотведения и канализации – Нижегородской станции аэрации.
https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html
https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867603817.html
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глеб никитин, общество, экология
Нижегородская область, Глеб Никитин, Общество, Экология
Нижегородский губернатор представил проект внедрения системы экомониторинга

Глава Нижегородской области Никитин представил проект внедрения системы экомониторинга

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил комиссии Госсовета проект внедрения системы экомониторинга в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Никитин выступил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", председателем которой он является, на площадке Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
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"Создание системы экомониторинга – это региональная инициатива. На первом этапе внедрения сети экомониторинга мы устанавливаем восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы в семи крупных городах региона. В девяти городах появится 50 малогабаритных автоматических станций оценки качества атмосферного воздуха. Уже приобрели передвижную экологическую лабораторию и дооснастили две существующие", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он пояснил, что на втором этапе планируется внедрение системы экомониторинга водных объектов путем установки автоматических датчиков, оценивающих как уровень загрязнения водоема химическими веществами, так и гидрологическую ситуацию. Первый этап проекта внедрения системы экомониторинга стартовал в Нижегородской области в 2020 году и завершится в 2023 году, второй этап планируется начать в 2024 году и завершить в 2026 году.
Никитин также рассказал, что в рамках нацпроекта "Экология" Нижегородская область реализует шесть региональных проектов, которые влияют на улучшение качества жизни населения. Так, по проекту "Чистая страна" будет очищено и вовлечено в хозяйственный оборот более 200 гектаров земель. "Нижегородская область – один из пилотных регионов России по реализации природоохранного проекта с применением метода сепарации. Положительным примером является завершенный в 2022 году проект рекультивации Шуваловской свалки площадью почти 18 гектаров. Также в числе примеров можно назвать свалку в Богородске площадью более 45 гектаров", - сказал губернатор.
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Глава региона отметил, что благодаря оптимизации технических решений по ликвидации свалок удалось сократить расходы федерального и областного бюджетов на 445 миллионов рублей и распределить экономию на вновь отобранные проекты, к реализации которых приступили досрочно. В дальнейшем работу планируется продолжать в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". "Мы уже заявили и ведем подготовительные работы по 14 наиболее опасным объектам – это и площадки с кислыми гудронами, и нефтеямы, и промышленные свалки. Собираемся этот список расширять, в частности, рекультивировать старые муниципальные свалки-полигоны, их у нас в регионе около 40", - сообщил Никитин.
Губернатор отметил, что для досрочного достижения показателей, установленных президентом России Владимиром Путиным, в регионе запущена программа модернизации действующих объектов, внедряются мощности по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Прогнозируется, что уже в 2025 году показатель по обработке достигнет 100% ТКО, а показатель по утилизации планируется к 2026 году довести до 42%. По поручению президента, к 2030 году он должен достичь 50%.
Никитин также рассказал, что с 2019 года область реализует федеральный проект "Оздоровление Волги". За это время выполнены строительно-монтажные работы по 31 объекту, что позволит обеспечить сокращение отведения в Волгу загрязненных сточных вод в три раза. В 2023 году планируется завершить работы еще на трех объектах. Кроме того, ведется реконструкция крупнейшего городского объекта водоотведения и канализации – Нижегородской станции аэрации.
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